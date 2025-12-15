Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3041765
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

भोजपुरी का गजब गाना रिलीज हो गया, यही तो है 'ऑनलाइन गरिया देब'

Bhojpuri New Song Release: भोजपुरी का एक नया और बेहतरीन गाना रिलीज हुआ है. गाने का नाम है- 'ऑनलाइन गरिया देब', जिसे भोजपुरी के देसी स्टार समर सिंह ने गाया है. साथ ही उनका साथ दिया है सिंगर खुशी कक्कर ने.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 15, 2025, 04:30 PM IST

Trending Photos

समर सिंह का नया गाना (Photo- वीडियो ग्रैब)
समर सिंह का नया गाना (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri New Song Online Gariya Deb Release: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने अलग अंदाज और दमदार परफॉर्मेंस से पहचान बनाने वाले देसी स्टार समर सिंह का एक नया गाना रिलीज हुआ है. सुपर स्टार समर सिंह का 'ऑनलाइन गरिया देब' (Online Gariya Deb) रिलीज होते ही यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है. यह गाना न केवल अपनी धुन बल्कि अपने लिरिक्स और थीम की वजह से खूब चर्चा बटोर रहा है. समर सिंह का यह म्यूजिक वीडियो न्यू ईयर पार्टी सॉन्ग है, जो भोजपुरी दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है. इतना ही नहीं इस गाने पर फैन्स अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं. चलिए इस गाने के बारे में और यूजर का क्या है रिएक्शन ये भी जानते हैं.

भोजपुरी गाना 'ऑनलाइन गरिया देब' (Bhojpuri Song Online Gariya Deb) आज के सोशल मीडिया और डिजिटल युग पर आधारित है. यहां लोग अपने विरोधियों को या अपनी प्रेमिका से झगड़ा होने पर उन्हें ऑनलाइन गाली देने लगते हैं. जैसे - कमेंट्स, लाइव वीडियो, पोस्ट्स आदि के जरिए गरियाने या बुरा-भला कहने से नहीं चूकते. खैर, कुछ ऐसी अंदाज पर ये गाना भी बना है, लेकिन बहुत मजेदार और मनोरंजक है.

इस वीडियो में समर सिंह (Samar Singh) और भोजपुरी एक्ट्रेस पल्लवी सिंह (Pallavi Singh) की जोड़ी नजर आ रही है. म्यूजिक वीडियो में समर सिंह और उनकी प्रेमिका (Pallavi Singh) के बीच के रिश्ते को दिखाया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि समर सिंह उनको छेड़ते हैं, इसके जवाब में एक्ट्रेस कहती हैं कि 'ऑनलाइन गरिया देब' कौन दिन आ के लाइव फेसबुक पर. फिर समर सिंह कहते हैं कि कौवने बात के चूक पर फायर हो गई हो. इसी नोकझोंक पर पूरा गाना बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

'ऑनलाइन गरिया देब' गाने के लिरिक्स को कुंदन प्रीत (Kundan Preet) ने लिखा हैं. जबकि, म्यूजिक डायरेक्टर (Music Director) रौशन राज (Raushan Raj) हैं. वहीं, इस गाने का कॉन्सेप्ट समर मोदी (Samar Modi) का है और डीओपी रंजन वर्मा (Rajan Verma) हैं. 

इस म्यूजिक वीडियो को वेव म्यूजिक (Wave Music) के यूट्यूब चैनल पर 15 दिसंबर, 2025 दिन सोमवार को अपलोड किया गया है. इस गाने को समर सिंह ने खुशी कक्कर (Samar Singh and Khushi Kakkar) के साथ मिलकर गाया है. 

यह भी पढ़ें: रानी चटर्जी ने 'सईयां' को लेकर निकाला गुस्सा, आम्रपाली के सॉन्ग पर दिया ये रिएक्शन

वहीं, 'ऑनलाइन गरिया देब' म्यूजिक वीडियो पर फैन्स का रिएक्शन भी खूब आ रहा है. एक फैन ने लिखा कि जिया हो समर सिंह भैया बहुत जोरदार गाना है. एक और फैन ने लिखा कि 31st में बहुत जोरदार बजेगा ये गाना, लव यू समर सिंह भैया.

यह भी पढ़ें:'धमकी नहीं, सीधा AK-47 से मारेंगे', पवन सिंह के दावों पर बिश्नोई गैंग का ऑडियो वायरल

 

TAGS

Samar SinghKhushi KakkarBhojpuri news

Trending news

Sanjay Saraogi
संजय सरावगी बने बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में उत्साह
Deputy CM vijay sinha
लखीसराय में भू-माफियाओं पर खूब गरजे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, दी सख्त चेतावनी
Samar Singh
भोजपुरी का गजब गाना रिलीज हो गया, यही तो है 'ऑनलाइन गरिया देब'
Rajeev Roshan
राजीव रौशन ने संभाला उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का पदभार
Deptuy CM Samrat Chaudry
नितिन नबीन को भाजपा काअध्यक्ष बनाए जाने पर सम्राट चौधरी बोले, बिहार के लिए गर्व
Rani Chatterjee
रानी चटर्जी ने 'सईयां' को लेकर निकाला गुस्सा, आम्रपाली के सॉन्ग पर दिया ये रिएक्शन
BJP Minister Nitin Nabin
नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, नेताओं ने दी बधाई और सराहना
nitin Nabin
3 हफ्ते पहले BJP आलाकमान भी नहीं जानता था कि नितिन नबीन होंगे नए कार्यकारी अध्यक्ष
Arvind Akela Kallu
'चोलिया के रस्सी' अरविंद अकेला कल्लू से कसने को बोल रहीं आकांक्षा पुरी! बढ़ी बेकरारी
jehanabad crime news
ठंड बढ़ते ही चोर सक्रिय, जहानाबाद में बैंक कर्मी के बंद घर से लाखों की चोरी