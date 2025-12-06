'बिंदियां पर बिजली बिहार में गिराई', समर सिंह और शिल्पी राज के गाने ने 'कमरिया' हिलाने को किया मजबूर

Bhojpuri New Song Release: समर सिंह और शिल्पी राज का नया गाना बिजली गिराई रिलीज हो गया है. इस गाने के वीडियो में समर सिंह और अभिनेत्री सपना चौहान की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिली है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
Bhojpuri New Song Release: समर सिंह ने एक बार फिर भोजपुरी सिनेमा में अपनी अदाकारी और गायकी से भी को हैरान कर दिया है. समर सिंह का नया भोजपुरी गाना 'बिजली गिराई' यूट्यूब चैनल डेंजर म्यूजिक अपलोड किया है. जिसमें उनका साथ अभिनेत्री सपना चौहान ने दिया है. वहीं गाने को समर सिंह और शिल्पी राज ने मिलकर गया है.
शिल्पी राज और समर सिंह का कोई भी गाना साथ आता है तो वो गर्दा ही उड़ा देता है. वीडियो में समर सिंह और सपना चौहान की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिल रही है.'बिजली गिराई' गाने को अब तक 7 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. गाने के बोल भागीरथ पाठक ने लिखे हैं. इस गाने को म्यूजिक देने का काम विराज जी ने किया है. गाने के डायरेक्टर आशीष सत्यार्थी और कोरियोग्राफर अनुज मौर्य है. बिजली गिराई गाने को फैंस का काफी प्यार मिल रहा है.
फैंस ने कमेंट सेक्शन में गाने की काफी तारीफ की है. एक फैन ने कमेंट कर लिखा, एक दम गरम मसाला वीडियो. एक अन्य फैन ने कमेंट में लिखा- समर सिंह और शिल्पी राज, एक दम धमाकेदार गाना. एक फैन ने तो इस गाने को गर्दा बता दिया. बता दें कि समर सिंह और शिल्पी राज ने साथ में कई गाने गाए हैं जो बहुत फेमस हैं. उनमें ससुरारी में माल, बिजाली गिराई, बूंद, बूंद के तरसता जैसे सुपरहिट गाने शामिल है.