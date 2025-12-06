Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3030990
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'बिंदियां पर बिजली बिहार में गिराई', समर सिंह और शिल्पी राज के गाने ने 'कमरिया' हिलाने को किया मजबूर

Bhojpuri New Song Release: समर सिंह और शिल्पी राज का नया गाना बिजली गिराई रिलीज हो गया है. इस गाने के वीडियो में समर सिंह और अभिनेत्री सपना चौहान की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिली है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:57 AM IST

Trending Photos

'बिंदियां पर बिजली बिहार में गिराई', समर सिंह और शिल्पी राज के गाने ने 'कमरिया' हिलाने को किया मजबूर
'बिंदियां पर बिजली बिहार में गिराई', समर सिंह और शिल्पी राज के गाने ने 'कमरिया' हिलाने को किया मजबूर

Bhojpuri New Song Release: समर सिंह ने एक बार फिर भोजपुरी सिनेमा में अपनी अदाकारी और गायकी से भी को हैरान कर दिया है. समर सिंह का नया भोजपुरी गाना 'बिजली गिराई' यूट्यूब चैनल डेंजर म्यूजिक अपलोड किया है. जिसमें उनका साथ अभिनेत्री सपना चौहान ने दिया है. वहीं गाने को समर सिंह और शिल्पी राज ने मिलकर गया है. 

यह भी पढ़ें: बिग बॉस के बाद बदले नीलम गिरी के तेवर, इन गेटअप में ढा रही गजब का कहर

शिल्पी राज और समर सिंह का कोई भी गाना साथ आता है तो वो गर्दा ही उड़ा देता है. वीडियो में समर सिंह और सपना चौहान की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिल रही है.'बिजली गिराई' गाने को अब तक 7 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. गाने के बोल भागीरथ पाठक ने लिखे हैं. इस गाने को म्यूजिक देने का काम विराज जी ने किया है. गाने के डायरेक्टर आशीष सत्यार्थी और कोरियोग्राफर अनुज मौर्य है. बिजली गिराई गाने को फैंस का काफी प्यार मिल रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस ने कमेंट सेक्शन में गाने की काफी तारीफ की है. एक फैन ने कमेंट कर लिखा, एक दम गरम मसाला वीडियो. एक अन्य फैन ने कमेंट में लिखा-  समर सिंह और शिल्पी राज, एक दम धमाकेदार गाना. एक फैन ने तो इस गाने को गर्दा बता दिया. बता दें कि समर सिंह और शिल्पी राज ने साथ में कई गाने गाए हैं जो बहुत फेमस हैं. उनमें ससुरारी में माल, बिजाली गिराई, बूंद, बूंद के तरसता जैसे सुपरहिट गाने शामिल है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Samar SinghShilpi Raj

Trending news

Samar Singh
'बिंदियां पर बिजली बिहार में गिराई', समर सिंह और शिल्पी राज के गाने मचाया धमाल
Jamui News
जिंदा हैं, वोट भी दिया... फिर भी मृत घोषित! जमुई में पेंशन घोटाले का बड़ा खुलासा
Bihar News
जितना हुआ दिल्ली-पटना की फ्लाइट का किराया... उतने में तो विदेश घूम आइएगा!
IndiGo crisis
इंडिगो हुआ ठप तो मदद के लिए आगे आया रेलवे, 6 से 9 दिसंबर तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
Bihar Weather
बिहार में ठंड का महासंकट! पछुआ हवा ने बढ़ाई कंपकंपी, शीतलहर का अलर्ट जारी
Gold silver price
बिहार वालों खरीद लीजिए गोल्ड, क्योंकि सस्ता हो गया सोना! जानें क्या है चांदी का भाव
Petrol-diesel rate
बिहार में फिर सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! 6 तारीख ही सुबह 6 बजे मिली ये गुड न्यूज
Jharkhand weather update
झारखंड में कड़ाके की ठंड! 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, दो दिन तक नहीं मिलेगी राहत
Khesari Lal Yadav
'जिस दिन मैं खुला ना, तो नंगा कर दूंगा', किस सुपरस्टार को खेसारी ने किया टारगेट?
Khesari Lal Yadav
चुनाव हारने के बाद बीमार हो गए खेसारी लाल यादव, LIVE आकर खुद बताई व्यथा