नीले रंग की साड़ी में अक्षरा सिंह को देख फैंस बोले, 'क्लासिक ब्यूटी तो इसे कहते हैं'

Akshara Singh News: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपनी तीन बेहद खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं. पोस्ट की गई तस्वीरों में अक्षरा सिंह गहरे नीले रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 04, 2025, 02:07 PM IST

Akshara Singh News: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपने अभिनय के साथ-साथ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहती हैं। इसी बीच उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तीन बेहद खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर साझा की गई तस्वीरों में अक्षरा सिंह गहरे नीले रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. साड़ी पर हल्के फूलों का डिजाइन और पल्लू पर लगी झालर उनके लुक को और भी निखार रहे हैं.

पहली तस्वीर में अक्षरा एक पुराने चबूतरे पर बैठी हुई हैं, जो किसी पार्क या सड़क के किनारे का हिस्सा लगता है. उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, और नजरें दूर कहीं खोई हुई हैं. दूसरी तस्वीर में अक्षरा हरे-भरे पौधों के पास खड़ी हैं और एक डाली को छू रही हैं. उनकी आंखें बंद हैं और चेहरे पर सुकून है, जैसे वो उस हरियाली की खुशबू को महसूस कर रही हों. इस तस्वीर से उनका प्रकृति के प्रति लगाव साफ झलक रहा है.

तीसरी तस्वीर में अक्षरा साड़ी में नजर आ रही हैं. इस तस्वीर में उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान, खुले बाल, और आंखों की चमक उन्हें और भी आकर्षक बना रही है.

अक्षरा ने इन तस्वीरों के कैप्शन में कुछ नहीं लिखा, बस एक ब्लू हार्ट इमोजी शेयर किया है, जो उनके इस लुक के साथ पूरी तरह मेल खा रहा है. उनके फैंस इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में खूब प्यार बरसा रहे हैं. एक फैन ने लिखा, नीले रंग में तो आप परी लग रही हो. दूसरे फैन ने लिखा, क्लासिक ब्यूटी तो इसे कहते हैं. वहीं, अन्य फैंस ने लिखा, आप सादगी की मूरत हो. वहीं, उनके चाहने वाले कमेंट्स में हार्ट इमोजी, फायर इमोजी और फ्लॉवर इमोजी भेज रहे हैं.
इनपुट: आईएएनएस

