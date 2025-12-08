शिल्पी राज का नया धमाकेदार भोजपुरी गाना ‘साड़ी बलमु’ यू्ट्यूब पर छाया, पल्लवी और तोषी की जोड़ी ने लूटा दिल

Shilpi Raj New Bhojpuri Song: भोजपुरी संगीत की मशहूर सिंगर शिल्पी राज का नया गीत ‘साड़ी बलमु’ इन दिनों यू्ट्यूब पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. अपनी खास आवाज और जोशीले अंदाज के लिए पहचान रखने वाली शिल्पी ने इस बार भी गाने में वो ऊर्जा दी है, जिसे सुनकर दर्शक खुद को ताल मिलाने से रोक नहीं पा रहे. पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और निरहुआ जैसे कई सितारों के साथ काम कर चुकी शिल्पी का यह नया गाना SRK MUSIC के चैनल पर रिलीज होते ही तेजी से वायरल हो गया.

दोनों एक्ट्रेस की मजेदार केमिस्ट्री ने लूटा दिल

वीडियो में पल्लवी सिंह और तोषी द्विवेदी की चुलबुली केमिस्ट्री गाने की सबसे बड़ी खासियत बन गई है. दोनों का मजाकिया अंदाज और पति संग नोकझोंक वाला किरदार दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. गाने में दोनों कहती नजर आती हैं कि उनके बालम को दहेज में खरीदकर लाई हैं, इसलिए घर में अब उनकी ही मर्जी चलेगी. उनकी एक्टिंग और डांस मूव्स वीडियो को और आकर्षक बना देते हैं.

शानदार बीट और लिरिक्स

गीतकार आशुतोष तिवारी के मजेदार बोल, श्याम सुंदर द्वारा तैयार संगीत और शिल्पी राज की दमदार आवाज मिलकर इस गाने को एक हल्का-फुल्का मनोरंजक ट्रैक बनाते हैं. कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी और विष्णु कुमार ने वीडियो को ऐसे मूव्स दिए हैं जो गाने की ऊर्जा को और बढ़ाते हैं. डीओपी संतोष यादव और गौरव राय ने लोकेशंस और एंगल्स से वीडियो को रंगीन और आकर्षक बनाया है.

पिछला गाना भी रहा हिट

इस गाने में कई लोगों की मेहनत शामिल है. DI हमिंग बर्ड VFX ने वीडियो को खूबसूरत विजुअल्स दिए हैं, जबकि कैमरा ऑपरेटर्स विवेक यादव ने शूट को दिलचस्प बनाया है. पूरा वीडियो एक मनोरंजन पैकेज की तरह दर्शकों के सामने आता है. ‘साड़ी बलमु’ से पहले शिल्पी राज का ‘नचनिया हमरे नाम के’ भी बड़ी सफलता हासिल कर चुका है. इस वीडियो में एक्ट्रेस आस्था सिंह ने शानदार परफॉर्म किया था और गाना Neelkamal Singh Official पर रिलीज हुआ था. दोनों गानों की सफलता से यह साफ है कि शिल्पी राज का जलवा लगातार कायम है.