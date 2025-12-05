शिल्पी राज का नया गाना ‘तोर दिलवा काले-काले’ ने रिलीज होते ही मचाया बवाल, काजल त्रिपाठी की अदाओं पर फिदा हुए फैंस

Bhojpuri Song New Release: भोजपुरी स्टार सिंगर शिल्पी राज का नया गाना ‘तोर दिलवा काले-काले’ रिलीज होते ही धमाल मचा रहा है. 5 दिसंबर को Saregama Hum Bhojpuri पर अपलोड हुए इस गाने ने कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज और लाइक्स बटोर लिए. वीडियो में काजल त्रिपाठी की अदाएं और शिल्पी राज की जादुई आवाज फैंस को खूब पसंद आ रही है.
Bhojpuri Song New Release: छोटी उम्र में अपने आवाज के जादू से लोगों के दिल में जगह बनाने वाली भोजपुरी की स्टार सिंगर शिल्पी राज का नया गाना रिलीज हो चुका है. गाने का बोल 'तोर दिलवा काले -काले' काफी ट्रेंड कर रहा है. यह गाना आज 5 दिसंबर को Saregama Hum Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 16,190 व्यूज और 707 लाइकव मिल चुके है. इस गाने के विडियों में काजल त्रिपाठी नजर आ रही है, जिनकों फैंस खूब पसंद कर रहे है.
गाने को रौशन सिंह विश्वाश ने लिखा है तथा म्यूजिक रौशन सिंह ने दिया
'तोर दिलवा काले -काले' इस गाने को भोजपुरी की स्टार सिंगर शिल्पी राज ने गाया है. इस गाने की बोल नागेन्द्र यादव ने लिखा है तथा म्यूजिक आर्या शर्मा ने दिया है. बात करें वीडियो डायरेक्टर की तो इस गाने को गोल्डी जयसवाल ने डायरेक्ट किया है. इस गाने का कोरियोग्राफर सनी सोनकर है.
कमेंट सेक्शन में मिला प्यार
'तोर दिलवा काले -काले' गाने को फैंस खुब पसंद कर रहे है. शिल्पी राज की आवाज और काजल त्रिपाठी की डांस को फैंस बहुत पसंद कर रहे है. काजल त्रिपाठी की डांस के हर स्टेप पर फैंस की ताली बज रही है. फैंस की खुशी कमेंट सेक्शन में साफ-साफ दिख रहा है. इस गाने पर अभी तक 63 कमेंट आ चुका है. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- 'शिल्पी राज का गाना उनकी आवाज के आगे कोई जवाब नहीं'. कई फैंस हॉर्ट इमोजी के माध्यम से भी गाने को लेकर अपना प्यार दिखा रहे हैं.
शिल्पी राज के हिट गाने
शिल्पी राज के कई सुपरहिट गाने हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं. उनके लोकप्रिय गीतों में ‘मेहर के नखरा’, ‘जवान क द’ के साथ-साथ कई अन्य धमाकेदार गाने शामिल हैं, जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता है. उनकी आवाज और अंदाज के कारण हर नया गाना रिलीज होते ही वायरल हो जाता है और ट्रेंड लिस्ट में जगह बना लेता है.
