Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3029977
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

शिल्पी राज का नया गाना ‘तोर दिलवा काले-काले’ ने रिलीज होते ही मचाया बवाल, काजल त्रिपाठी की अदाओं पर फिदा हुए फैंस

Bhojpuri Song New Release: भोजपुरी स्टार सिंगर शिल्पी राज का नया गाना ‘तोर दिलवा काले-काले’ रिलीज होते ही धमाल मचा रहा है5 दिसंबर को Saregama Hum Bhojpuri पर अपलोड हुए इस गाने ने कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज और लाइक्स बटोर लिएवीडियो में काजल त्रिपाठी की अदाएं और शिल्पी राज की जादुई आवाज फैंस को खूब पसंद आ रही है.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: Dec 05, 2025, 12:58 PM IST

Trending Photos

शिल्पी राज का नया गाना ‘तोर दिलवा काले-काले’ ने रिलीज होते ही मचाया बवाल
शिल्पी राज का नया गाना ‘तोर दिलवा काले-काले’ ने रिलीज होते ही मचाया बवाल

Bhojpuri Song New Release: छोटी उम्र में अपने आवाज के जादू से लोगों के दिल में जगह बनाने वाली भोजपुरी की स्टार सिंगर शिल्पी राज का नया गाना रिलीज हो चुका  है. गाने का बोल 'तोर दिलवा काले -काले' काफी ट्रेंड कर रहा है. यह गाना आज 5 दिसंबर को Saregama Hum Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 16,190 व्यूज और 707 लाइकव मिल चुके है. इस गाने के विडियों में काजल त्रिपाठी नजर आ रही है, जिनकों फैंस खूब पसंद कर रहे है.

गाने को रौशन सिंह विश्वाश ने लिखा है तथा म्यूजिक रौशन सिंह ने दिया
'तोर दिलवा काले -काले' इस गाने को भोजपुरी की स्टार सिंगर शिल्पी राज ने गाया है. इस गाने की बोल नागेन्द्र यादव ने लिखा है तथा म्यूजिक आर्या शर्मा ने दिया है. बात करें वीडियो डायरेक्टर की तो इस गाने को गोल्डी जयसवाल ने डायरेक्ट किया है. इस गाने का कोरियोग्राफर सनी सोनकर है.

कमेंट सेक्शन में मिला प्यार
'तोर दिलवा काले -काले' गाने को फैंस खुब पसंद कर रहे है. शिल्पी राज की आवाज और काजल त्रिपाठी की डांस को फैंस बहुत पसंद कर रहे है. काजल त्रिपाठी की डांस के हर स्टेप पर फैंस की ताली बज रही है. फैंस की खुशी कमेंट सेक्शन में साफ-साफ दिख रहा है. इस गाने पर अभी तक 63 कमेंट आ चुका है. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- 'शिल्पी राज का गाना उनकी आवाज के आगे कोई जवाब नहीं'. कई फैंस हॉर्ट इमोजी के माध्यम से भी गाने को लेकर अपना प्यार दिखा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शिल्पी राज के हिट गाने
शिल्पी राज के कई सुपरहिट गाने हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं. उनके लोकप्रिय गीतों में ‘मेहर के नखरा’, ‘जवान क द’ के साथ-साथ कई अन्य धमाकेदार गाने शामिल हैं, जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता है. उनकी आवाज और अंदाज के कारण हर नया गाना रिलीज होते ही वायरल हो जाता है और ट्रेंड लिस्ट में जगह बना लेता है.

ये भी पढ़ें: कल्लू का नया धमाका! ‘जवान क द’ गाना हुआ वायरल—जान्हवी मिश्रा संग जबरदस्त केमिस्ट्री

TAGS

Shilpi Raj

Trending news

Shilpi Raj
शिल्पी राज का नया गाना ‘तोर दिलवा काले-काले’ ने रिलीज होते ही मचाया बवाल
Indigo flights
पटना एयरपोर्ट पर अफरातफरी,फ्लाइटें रद्द,क्रू की कमी से इंडिगो नहीं दे पार रही सर्विस
JDU pradesh mahasachiv Jitendra Patel
जदयू प्रदेश महासचिव जितेंद्र पटेल गिरफ्तार, हर्ष फायरिंग में युवक को लगी थी गोली
Bettiah GMCH
GMCH का नजारा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घुमता रहा पिता, मां के गोद में तड़प रहा नवजात
Jharkhand Assembly Winter Session
झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र आज से, जानिए कब पेश होगा अनुपूरक बजट
JP Nadda Deoghar visit
जे.पी. नड्डा का देवघर दौरा: बाबा वैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना, जानें...
Jharkhand Weather
झारखंड में ठंड का तांडव! शीतलहर बरपाएगी कहर, 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान
Tuntun Yadav
'चढ़ता तिलक आज देवरु के अंगनवा', टुनटुन यादव का 'लगन' स्पेशल गाना रिलीज
Bihar Weather
बिहार में ठंड का डबल अटैक! पछुआ हवा बढ़ाएगी कंपकंपी, हवा भी 'खतरनाक'स्तर पर
National Anthem Bihar schools
सरकारी स्कूलों, मदरसों और संस्कृत स्कूलों के लिए नया मॉडल टाइम टेबल लागू