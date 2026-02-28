भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, जानिए क्यों और कब हुआ ये आदेश

Bhojpuri Singer Antara Singh: भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. अंतरा सिंह के खिलाफ एससी/एसएटी (SC/ST) कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही अटैचमेंट नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट ने ये सख्त रुख भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह और एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के खिलाफ जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल और धमकी देने के मामले में अपनाया है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला करीब 22 महीने पुराना है. रॉबर्ट्सगंज के बहुआरा गांव निवासी राजेंद्र कुमार ने 18 अप्रैल, 2024 को एक देवी जागरण कार्यक्रम के लिए इवेंट मैनेजर विकास कुमार के जरिए भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह को बुक किया था. राजेंद्र कुमार की शिकायत के मुताबिक, प्रोग्राम बुक करने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइजर विकास कुमार के जरिए 1.70 लाख रुपये एडवांस में दिए थे.

शिकायत के अनुसार, राजेंद्र कुमार ने भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका पर आरोप लगाया कि वह तय तारीख पर रॉबर्ट्सगंज आई, लेकिन बिना परफॉर्म किए चली गईं. जब ​​राजेंद्र कुमार ने पैसे रिफंड मांगे और वजह पूछी, तो ऑर्गेनाइजर ने जातिवादी गालियां दीं और उन्हें धमकाया. इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर इन लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. आरोपी पिछले कई महीनों से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे.

भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका और अन्य आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. कोर्ट ने आरोपियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया. एससी/एसटी कोर्ट ने अंतरा सिंह प्रियंका और इवेंट मैनेजर विकास कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और संपत्ति की कुर्की (82/83 CRPC) का नोटिस 25 फरवरी, 2026 को जारी किया.

अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च, 2026 को तय की गई है. तब तक आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होना होगा, वरना उनकी संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

