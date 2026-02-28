Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3125914
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, जानिए क्यों और कब हुआ ये आदेश

Antara Singh News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की जानी-मानी सिंगर अंतरा सिंह ​​प्रियंका की मुश्किलें कानूनी पचड़े में फंसने के कारण बढ़ गई हैं. जातिसूचक गालियां देने और आपराधिक धमकी के मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) और अटैचमेंट (कुर्की) नोटिस जारी किया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 28, 2026, 06:35 PM IST

Trending Photos

भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (@Antrasinghpriyankaofficial)
भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (@Antrasinghpriyankaofficial)

Bhojpuri Singer Antara Singh: भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. अंतरा सिंह के खिलाफ एससी/एसएटी (SC/ST) कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही अटैचमेंट नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट ने ये सख्त रुख भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह और एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के खिलाफ जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल और धमकी देने के मामले में अपनाया है. 

जानकारी के अनुसार, यह मामला करीब 22 महीने पुराना है. रॉबर्ट्सगंज के बहुआरा गांव निवासी राजेंद्र कुमार ने 18 अप्रैल, 2024 को एक देवी जागरण कार्यक्रम के लिए इवेंट मैनेजर विकास कुमार के जरिए भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह को बुक किया था. राजेंद्र कुमार की शिकायत के मुताबिक, प्रोग्राम बुक करने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइजर विकास कुमार के जरिए 1.70 लाख रुपये एडवांस में दिए थे.

शिकायत के अनुसार, राजेंद्र कुमार ने भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका पर आरोप लगाया कि वह तय तारीख पर रॉबर्ट्सगंज आई, लेकिन बिना परफॉर्म किए चली गईं. जब ​​राजेंद्र कुमार ने पैसे रिफंड मांगे और वजह पूछी, तो ऑर्गेनाइजर ने जातिवादी गालियां दीं और उन्हें धमकाया. इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर इन लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. आरोपी पिछले कई महीनों से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका और अन्य आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. कोर्ट ने आरोपियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया. एससी/एसटी कोर्ट ने अंतरा सिंह प्रियंका और इवेंट मैनेजर विकास कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और संपत्ति की कुर्की (82/83 CRPC) का नोटिस 25 फरवरी, 2026 को जारी किया.

अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च, 2026 को तय की गई है. तब तक आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होना होगा, वरना उनकी संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: राज्यसभा सीट के सवाल पर पवन सिंह ने जोड़ लिए हाथ,बोले- 'सिपाही हूं जो मालिक चाहेंगे'

TAGS

Bhojpuri singer Antara SinghBhojpuri news

Trending news

Bhojpuri singer Antara Singh
सिंगर अंतरा सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी,जानिए क्यों और कब हुआ ये आदेश
cervical cancer
बिहार में 13.15 लाख किशोरियों को लगेगा एचपीवी टीका, IGIMS से अभियान की शुरुआत
Holi 2026
Holi 2026: होली पर नहीं चलेगा हुड़दंग, पूरे बिहार में पुलिस अलर्ट
CM Hemant Soren
चतरा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भव्य स्वागत और प्रीति भोज में हुए शामिल
East Basuriya
तीन धमाकों से दहला धनबाद, बाइक सवार अपराधियों ने बरसाए बम
Latehar News
शादी से लड़की को उठाया...ले गए जंगल और किया गैंगरेप, पुलिस के हत्थे चढ़े 5 आरोपी
Sharifa Khatoon
65 हजार में खरीदी पिस्टल, फिर पत्नी के सिर में मार दी गोली, पुलिस का बड़ा खुलासा
patna university students union election
पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में बवाल, साइंस कॉलेज में वोटिंग के दौरान फायरिंग
Patna Bird Flu
पटना में बर्ड फ्लू; 4,500 से अधिक मुर्गियों को मारा गया, पटना जू एक हफ्ते के लिए बंद
Patna University Student Union Election
पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रिंकल यादव हिरासत में