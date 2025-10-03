सुपरहिट हुआ 'बलमा बड़ा नादान-2' का गाना 'तितली शहर के...', अब तक 4 लाख से ज्यादा रील्स बन चुके

Dinesh Lal Yadav Nirahua: भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' हालिया रिलीज फिल्म 'बलमा बड़ा नादान-2' को लेकर सुर्खियों में है. उन्होंने शुक्रवार को फिल्म के गाने 'तितली शहर के' को मिल रही शानदार प्रतिक्रिया पर खुशी जताई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस गाने की एक क्लिप साझा की और कैप्शन में लिखा,'तितली शहर के'- चार लाख से ज्यादा रील्स. यह गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है.

'तितली शहर के' गाने में भोजपुरी के चर्चित गायक नीलकमल सिंह और प्रियंका सिंह ने अपनी मधुर आवाज दी है. गाने के बोल जहीद अख्तर ने लिखे हैं. वहीं, म्यूजिक डायरेक्शन का जिम्मा मधुकर आलम ने संभाला है. यह गाना यूट्यूब के साथ-साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और रिलीज के साथ ही इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

गाना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. खास बात ये है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने स्टार्स इस पर वीडियो बना चुके हैं. इससे पहले अभिनेत्री आम्रपाली ने भी इस पर वीडियो बनाकर सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं, कई यूजर्स इस पर रील्स बना रहे हैं. इस गाने में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और अभिनेत्री ऋचा दीक्षित भी हैं, जिनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. यह गाना यूट्यूब के साथ-साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और रिलीज के साथ ही इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

यह गाना दिनेश लाल यादव की हालिया रिलीज फिल्म 'बलमा बड़ा नादान-2' का है. यह फिल्म दादी और पोते के रिश्ते पर आधारित एक भावुक कहानी है, जिसका निर्देशन महमूद आलम ने किया है. इसमें निरहुआ के साथ ऋचा दीक्षित, संजय पांडे और पुष्पा वर्मा जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

इसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ और ऋचा दीक्षित के अलावा विजय महादेव गोस्वामी, संजय पांडे, मनोज सिंह टाइगर, कादिर शेख, अंजली चौहान, अनूप अरोड़ा और पुष्पा वर्मा जैसे कलाकार शामिल हैं. फिल्म के डायरेक्टर और स्टोरी राइटर महमूद आलम हैं, वहीं महमूद आलम और समीर आफताब इसके प्रोड्यूसर हैं. फिल्म में मधुकर आनंद का म्यूजिक होगा और गाने जाहिद अख्तर, प्यारे लाल यादव, विनय बिहारी और संदीप साजन ने लिखे हैं.

इनपुट: आईएएनएस

