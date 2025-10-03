Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2946677
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

सुपरहिट हुआ 'बलमा बड़ा नादान-2' का गाना 'तितली शहर के...', अब तक 4 लाख से ज्यादा रील्स बन चुके

Dinesh Lal Yadav Nirahua: भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' की हालिया रिलीज फिल्म बलमा बड़ा नादान-2 का गाना 'तितली शहर के' सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. नीलकमल सिंह और प्रियंका सिंह की आवाज में सजे इस गाने पर चार लाख से अधिक रील्स बन चुकी हैं. निरहुआ और ऋचा दीक्षित की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:47 PM IST

Trending Photos

दिनेश लाल यादव निरहुआ
दिनेश लाल यादव निरहुआ

Dinesh Lal Yadav Nirahua: भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' हालिया रिलीज फिल्म 'बलमा बड़ा नादान-2' को लेकर सुर्खियों में है. उन्होंने शुक्रवार को फिल्म के गाने 'तितली शहर के' को मिल रही शानदार प्रतिक्रिया पर खुशी जताई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस गाने की एक क्लिप साझा की और कैप्शन में लिखा,'तितली शहर के'- चार लाख से ज्यादा रील्स. यह गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है.

'तितली शहर के' गाने में भोजपुरी के चर्चित गायक नीलकमल सिंह और प्रियंका सिंह ने अपनी मधुर आवाज दी है. गाने के बोल जहीद अख्तर ने लिखे हैं. वहीं, म्यूजिक डायरेक्शन का जिम्मा मधुकर आलम ने संभाला है. यह गाना यूट्यूब के साथ-साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और रिलीज के साथ ही इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

गाना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. खास बात ये है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने स्टार्स इस पर वीडियो बना चुके हैं. इससे पहले अभिनेत्री आम्रपाली ने भी इस पर वीडियो बनाकर सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं, कई यूजर्स इस पर रील्स बना रहे हैं. इस गाने में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और अभिनेत्री ऋचा दीक्षित भी हैं, जिनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. यह गाना यूट्यूब के साथ-साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और रिलीज के साथ ही इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 'जया बच्चन ने मुझे डंडे से मारा था, वह बहुत गुस्सैल हैं',भोजपुरी सुपरस्टार का खुलासा

यह गाना दिनेश लाल यादव की हालिया रिलीज फिल्म 'बलमा बड़ा नादान-2' का है. यह फिल्म दादी और पोते के रिश्ते पर आधारित एक भावुक कहानी है, जिसका निर्देशन महमूद आलम ने किया है. इसमें निरहुआ के साथ ऋचा दीक्षित, संजय पांडे और पुष्पा वर्मा जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

इसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ और ऋचा दीक्षित के अलावा विजय महादेव गोस्वामी, संजय पांडे, मनोज सिंह टाइगर, कादिर शेख, अंजली चौहान, अनूप अरोड़ा और पुष्पा वर्मा जैसे कलाकार शामिल हैं. फिल्म के डायरेक्टर और स्टोरी राइटर महमूद आलम हैं, वहीं महमूद आलम और समीर आफताब इसके प्रोड्यूसर हैं. फिल्म में मधुकर आनंद का म्यूजिक होगा और गाने जाहिद अख्तर, प्यारे लाल यादव, विनय बिहारी और संदीप साजन ने लिखे हैं.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Dinesh Lal Yadav Nirahua

Trending news

Rahul Gandhi
'कांग्रेस 'मोदी फोबिया' से ग्रस्त', कोलंबिया में राहुल के बयान पर BJP-JDU हुई हमलावर
Kanti Vidhan Sabha Seat
Kanti Vidhan Sabha: 2020 में RJD ने दर्ज की थी जीत, अब BJP कर रही वापसी की तैयारी
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने बनाई रणनीति, जानें किसे मिला कमल खिलाने का टास्क
Akshara Singh
अक्षरा सिंह का नया धमाका, पति-पत्नी की नोकझोंक वाला गाना ‘चल जाईब मायके’ जल्द रिलीज
Bihar politics
काम कब करेंगे? 'मन की बात', 'दिल की बात' और 'चुनाव की बात' ही करेंगे: तेजस्वी यादव
Makhana Revolution
Makhana Revolution: नीतीश सरकार की नई योजना से बदल जाएगी बिहार के किसानों की तकदीर
dearness allowence
बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बढ़ाया महंगाई भत्ता
Muzaffarpur News
शर्मनाक! मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा मेला देखकर लौट रही 12 साल की बच्ची से गैंगरेप
BJP Gujarat Formulla
बिहार में गुजरात फॉर्मूले को लागू करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा
Bihar News
ढोल-नगाड़ों और बैंड-बाजे की गूंज के साथ मां दुर्गा का विसर्जन
;