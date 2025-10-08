'ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही गोलियां', पवन सिंह के बचपन के दोस्त का बड़ा खुलासा

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह इन दिनों विवादों में हैं. इसकी वजह है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर हाल ही में पहुंचीं और जमकर हंगामा किया. अब इस विवाद में एक नया मोड़ सामने आ गया है. पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच विवाद में सुपरस्टार के दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है.

'दोनों के बीच का विवाद राजनीति साजिश'

पवन सिंह के बचपन के दोस्त सुभाष सिंह ने दोनों के बीच विवाद को राजनीति साजिश बताया है. उन्होंने कहा कि पवन सिंह को बदनाम करने के लिए यह किया जा रहा है.

आरा कोर्ट में चल रहा मामला

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के दोस्त सुभाष सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि आरा कोर्ट में चल रहे तलाक के एक निजी मामले और बलिया कोर्ट में ज्योति सिंह की ओर से दायर भरण-पोषण के एक मामले को कानूनी प्रक्रिया से परे ले जाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से सार्वजनिक डोमेन में लाया गया.

'पवन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा'

सुभाष सिंह ने कहा कि जो लोग भोजपुरी फिल्म जगत में पवन सिंह के बराबर में नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग उनको बदनाम करने के लिए राजनीतिक साजिश रच रहे हैं. लोगों को यह नहीं पता कि इससे कुछ नहीं होने वाला है. पवन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पवन सिंह आने वाले समय में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में और ऊपर जाएंगे.

'ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर पवन सिंह पर निशाना'

पवन सिंह ने के दोस्त सुभाष सिंह ने कहा कि लोगों को डर है कि कहीं वो बिहार की राजनीति में पूरी तरह से न आ जाएं. इससे कुछ लोगों की राजनीति खतरे में पड़ सकती है. इस वजह से भी लोग ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर पवन सिंह पर निशाना लगाने का प्रयास कर रहे हैं.

'चुनाव की वजह से मामला उठाया जा रहा'

उन्होंने कहा कि पूरा मामला तब उठाया जा रहा है, जब वह बिहार की राजनीति में आ रहे हैं. इसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि लोग क्यों कर रहे हैं. इससे पहले ये लोग कहां थे? क्यों सामने नहीं आए थे?

'इससे पहले आप क्यों नहीं आई?'

सुभाष सिंह ने ज्योति सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले आप क्यों नहीं आई, जबकि आपको पता था कि पवन सिंह कहां रहते हैं और क्या कर रहे हैं? आप लोगों के बहकावे में न आएं.

इनपुट: आईएएनएस

