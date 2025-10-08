Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2952518
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही गोलियां', पवन सिंह के बचपन के दोस्त का बड़ा खुलासा

Pawan Singh and Jyoti Singh Controversy: अभिनेता और गायक पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पवन सिंह के बचपन के दोस्त सुभाष सिंह ने इसे राजनीति साजिश बताया है. उन्होंने कहा कि पवन सिंह को बदनाम करने के लिए यह किया जा रहा है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 08, 2025, 10:16 AM IST

Trending Photos

पवन सिंह-ज्योति सिंह विवाद, दोस्त ने बताया 'राजनीतिक साजिश' (File Photo)
पवन सिंह-ज्योति सिंह विवाद, दोस्त ने बताया 'राजनीतिक साजिश' (File Photo)

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह इन दिनों विवादों में हैं. इसकी वजह है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर हाल ही में पहुंचीं और जमकर हंगामा किया. अब इस विवाद में एक नया मोड़ सामने आ गया है. पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच विवाद में सुपरस्टार के दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है.

'दोनों के बीच का विवाद राजनीति साजिश'
पवन सिंह के बचपन के दोस्त सुभाष सिंह ने दोनों के बीच विवाद को राजनीति साजिश बताया है. उन्होंने कहा कि पवन सिंह को बदनाम करने के लिए यह किया जा रहा है.

आरा कोर्ट में चल रहा मामला
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के दोस्त सुभाष सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि आरा कोर्ट में चल रहे तलाक के एक निजी मामले और बलिया कोर्ट में ज्योति सिंह की ओर से दायर भरण-पोषण के एक मामले को कानूनी प्रक्रिया से परे ले जाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से सार्वजनिक डोमेन में लाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

'पवन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा'
सुभाष सिंह ने कहा कि जो लोग भोजपुरी फिल्म जगत में पवन सिंह के बराबर में नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग उनको बदनाम करने के लिए राजनीतिक साजिश रच रहे हैं. लोगों को यह नहीं पता कि इससे कुछ नहीं होने वाला है. पवन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पवन सिंह आने वाले समय में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में और ऊपर जाएंगे.

'ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर पवन सिंह पर निशाना'
पवन सिंह ने के दोस्त सुभाष सिंह ने कहा कि लोगों को डर है कि कहीं वो बिहार की राजनीति में पूरी तरह से न आ जाएं. इससे कुछ लोगों की राजनीति खतरे में पड़ सकती है. इस वजह से भी लोग ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर पवन सिंह पर निशाना लगाने का प्रयास कर रहे हैं.

'चुनाव की वजह से मामला उठाया जा रहा'
उन्होंने कहा कि पूरा मामला तब उठाया जा रहा है, जब वह बिहार की राजनीति में आ रहे हैं. इसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि लोग क्यों कर रहे हैं. इससे पहले ये लोग कहां थे? क्यों सामने नहीं आए थे?

यह भी पढ़ें:पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद में नया मोड़, मीडिया के सामने आने का चैलेंज

'इससे पहले आप क्यों नहीं आई?'
सुभाष सिंह ने ज्योति सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले आप क्यों नहीं आई, जबकि आपको पता था कि पवन सिंह कहां रहते हैं और क्या कर रहे हैं? आप लोगों के बहकावे में न आएं.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:CM योगी के दरबार में पवन सिंह-ज्योति सिंह का केस, रामबाबू सिंह बोले- वे ही...

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri news

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live: आचार संहिता 'ऑन', 'ऑफ' नहीं पोस्टर! बिहार में नियमों की उड़ रही धज्जियां
bihar chunav 2025
पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर भावुक हुए चिराग, किया इमोशनल पोस्ट
Dhanbad News
Dhanbad News: केंदुआ मछली पट्टी में जलजमाव बना परेशानी का सबब, 200 परिवार बेहाल
bihar chunav 2025
Banka: आदर्श आचार संहिता लागू, बैनर-पोस्टर हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी
Jharkhand news
गढ़वा टॉड मैदान में स्टेडियम निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध, निर्माण कार्य बंद
bihar chunav 2025
14 नवंबर को बिहार के लोग रचने जा रहे हैं इतिहास: RJD नेता तेजस्वी यादव
Bihar Crime News
रिविलगंज में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, शराब के पैसे के लेन-देन में चली गोली
Jamui News
Jamui: बिहार पुलिस जवान का पिता निकला तस्कर, घर से 6 किलो गांजा और नगद बरामद
Ziradei Vidhan Sabha Seat
बुनियादी सुविधाओं से वंचित जीरादेई, जनता बोली- कब मिलेगा अनुमंडल का दर्जा
Chirag Paswan
NDA में सीट शेयरिंग पर अटका मामला? चिराग पासवान बोले- कहना जल्दबाजी, मांझी भी नाराज!