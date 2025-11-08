Advertisement
'4 दिन में सभी को पागल कर दूंगा', खेसारी लाल यादव का बयान, भोजपुरी इंडस्ट्री में हड़कंप, क्या है अगला कदम?

Khesari Lal Yadav Statement: बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो गया है. दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. इससे पहले चुनाव प्रचार खूब चृजमकर हो रहा है. वहीं, खेसारी लाल यादव पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी छाए हुए हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:10 PM IST

खेसारी लाल यादव के बयान से भोजपुरी इंडस्ट्री में आने वाल है तूफान
Superstar Khesari Lal Yadav: भोजपुरी अभिनेता और छपरा से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है. खेसारी ने कहा कि चुनाव प्रचार में 4 दिन हैं और इन 4 दिन में सभी को पागल कर दूंगा. सुपरस्टार के इस बयान से भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में खलबली मच गई है. चर्चा होने लगी है कि खेसारी लाल यादव का अब अगला कदम क्या होने वाला है? 

तेज प्रताप यादव के नाचने वाले रोजगार खेसारी लाल यादव क्या देंगे? इस पर उन्होंने कहा कि बड़े भाई हैं, उन्हीं लोगों से मिलकर के वह कुछ भी बोल रहे हैं. उनको जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है. वहीं, पवन सिंह, निरहुआ लगातार आरोप आप पर लगा रहे हैं कह रहे हैं कि रवि किशन ने आईफा जीता आपने क्यों नहीं जीता? उन्होंने ग्रेजुएशन किया है आपने ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया? इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं. 

खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि वह अमीर के बेटा थे, वह पीएचडी भी कर सकते थे. मैं गरीब से पैदा हुआ हूं और आप सबको बता दूं कि मैं एनडीए के सारे नेताओं को चार दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा. यह लोग रे तु पर आ गए हैं, खेसारी को बोलने के लिए. मैं इनको रे तु नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संस्कारी बेटा हूं और संस्कारी मां-बाप का बेटा हूं तो मेरे अंदर कभी भी ऐसी भावना नहीं आएगी.

निरहुआ ने आपको कहा कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं, इस पर भोजपुरी सुपरस्टार ने कहा कि उनसे पूछिए उनको मैंने कितना ठगा है. वे लोग पूरे बिहार को ठगे हैं और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है. मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वह धर्म की बातें कर रहे हैं. मैं धर्म विरोधी कभी न था, ना कभी हूं कभी रहूंगा. मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं. जय श्री राम में मेरा बेरोजगारी छिपा हुआ है, मैं पूरी दुनिया से जय श्री राम बोलवा दूं, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है.

खेसारी लाल यादव ने कहा कि उसकी चर्चा हमेशा से यह लोग धर्म के नाम मंदिर मस्जिद के नाम. मैं राम पर गाना गया हूं, मैं राम का एक्ट किया हूं. धर्म के नाम जरूरी है. मगर, हमें कम करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है. रोजगार पर बात करते नहीं आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं. 20 साल के बच्चे शिक्षा से दूर है और 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है. बेरोजगारी से 20 साल के बच्चे मर रहे हैं. मैं वही सवाल कर रहा हूं.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

