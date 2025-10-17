'ओठलाली से रोटी बोर के...' से लेकर खेसारी लाल यादव के इन 5 गानों की होने लगी चर्चा

Khesari Lal Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सिनेमा जगत से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे. सारण जिले के छपरा विधानसभा सीट चुनावी मैदान में होंगे. 17 अक्टूबर, 2025 दिन शुक्रवार को खेसारी लाल यादव अपना नामांकन किया. इस बीच अब खेसारी लाल यादव के कुछ गानों को लेकर चर्चा होने लगी है. चलिए इन 5 गानों के को जानते हैं.

1. भोजपुरी फिल्म 'होगी प्यार की जीत' में खेसारी लाल यादव बतौर लीड काम किया है. साथ ही फिल्म में गाने भी गाए हैं. इसी फिल्म का एक गाना 'ओठलाली से रोटी बोर के' की खूब चर्चा हो रही है.

2. खेसारी लाल यादव का एक और गाना है, जो काफी चर्चा में हैं, जिसका नाम है 'लहंगा में मीटर', इस गाने को दर्शकों का खूब प्यार मिला था.

3. भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का 8 साल पुराना गाना 'पलंग करे चोय चोय' लोग खूब सुन रहे हैं. जब से खेसारी के चुनाव लड़ने की चर्चा हुई है, तब यह गाना सुर्खियों में आ गया है.

4. जब 'तेल' म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ था, तब यूट्यूब पर तहलका मच गया था. अब एक बार फिर से इस गाने को खूब सुना जा रहा है. इस गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया है. वीडियो में यामिनी सिंह ने खेसारी के साथ काम किया है. बहुत ही प्यारा गाना है.

5. दो साल पहले रिलीज हुआ खेसारी लाल यादव का भोजपुरी गाना 'गरम गोदाम' भी एकाएक चर्चा में आ गया है. इस म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव के साथ यामिनी सिंह नजर आ रही हैं. दोनों वीडियो में ऐसा काम किया है कि लोगों के दिल को लूट लिया था.

