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भोजपुरी के वो गाने जिन्हें छुपकर सुनते हैं लोग! यहां जान लीजिए

Bhojpuri Gana News: भोजपुरी गानों का क्रेज बहुत ज्यादा होता है. करोड़ों लोग भोजपुरी गानों के सुनते और देखते हैं. चलिए इस ऑर्टिकल में जानते हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के सबसे अश्लील गाने कौन से हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 18, 2026, 06:04 PM IST

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भोजपुरी के वो गाने जिन्हें छुपकर सुनते हैं लोग! (Photo- वीडियो ग्रैब)
भोजपुरी के वो गाने जिन्हें छुपकर सुनते हैं लोग! (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri News: बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही का नया गाना 'सरके चुनरिया' इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन अपनी धुनों के बजाय विवादों की वजह से. गाने के बोल और प्रेजेंटेशन ने मनोरंजन जगत में एक पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है. क्या अश्लीलता ही अब हिट होने का फॉर्मूला बन गई है? हैरानी की बात यह है कि इस बार सोशल मीडिया पर लोग बॉलीवुड की तुलना सीधे भोजपुरी इंडस्ट्री से कर रहे हैं. इस बीच चलिए जानते हैं कि भोजपुरी के वो गाने जिन्हें छुपकर लोग सुनते हैं!

दरअसल, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री अपनी एनर्जी वाली बीट्स के लिए जानी जाती है. शादियों और पार्टियों में इन गानों के बिना रौनक नहीं आती है. मगर, पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसा ट्रेंड आया है जिसने म्यूजिक के लेवल पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 
 
'चाची के बाची सपनवां में आती है'
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गाना 'चाची के बाची सपनवां में आती है' को लेकर खूब विवाद भी हो चुका है. इस गाने पर कानूनी विवाद तक खड़ा हो गया था. हालांकि, शिकायत दर्ज होने के बावजूद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खेसारी लाल यादव के इस गाने की लोकप्रियता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. हालांकि, इस गाने को आप घर पर नहीं बजा सकते हैं.
 
'भरतार करे मालिस'
भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका के बारे में कहा जाता है कि वह अच्छी सिंगर हैं, लेकिन अश्लील गाने में भी नंबर हैं! इसी गाने को ले लीजिए 'भरतार करे मालिस', गाने के बोल ही अश्लील लग रहे हैं. इस गाने के बोलों को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई थी. इसे 'प्योर' डबल मीनिंग गाना माना गया, जिसे परिवार के साथ सुनना असहज माना जाता है.
 
'राते दिया बुता के'
पावरस्टार पवन सिंह का 'राते दिया बुता के' ब्लॉकबस्टर गाना है. यह जितना लोकप्रिय हुआ, उतने ही सवाल इसके लिरिक्स को लेकर उठे. हर तरफ इस गाने की आलोचना हुई थी. तब गाने को लेकर कहा गया था कि ऐसे गाने समाज और युवाओं पर गहरा असर डालते हैं. इसको बिना हेडफोन के नहीं सुना जा सकता है.
 
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