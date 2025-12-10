Advertisement
खेसारी के वो 3 गाने जिन्होंने व्यूज के मामले में यूट्यूब पर मचाया तहलका, एक तो इतने साल पुराना

Khesari Lal Yadav Top Song: खेसारी लाल यादव अपने धमाकेदार गानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. सज के सवर के जब आवेलु, पागल बनाइबे का रे पतरकी हो या फिर नथुनिया आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:03 AM IST

Khesari Lal Yadav Top 3 Song: भोजपुरी गाने को पसंद करने वालों के बीच कुछ गानों का जिक्र हमेशा होता है. जिनमें खेसारी लाल यादव का नाम भी टॉप लिस्ट में आता है. खेसारी का कोई भी गाना हो वायरल हो ही जाता है. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उनके ऐसे गानों की जिन्होंने यूट्यूब पर व्यूज के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इनमें से एक गाने को तो 588 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

सज के सवर के जब आवेलु (saj ke sawar ke jab aawelu)-
सज के सवर के जब आवेलु ए गोरी- खेसारी के ये सुपरहिट गाना साल 2017 में  वेब म्यूजिक भोजपुरी  (Wave Music Bhojpuri) पर अपलोड किया गया था. इस गाने को अब तक 588 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.  इस गाने को खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने अपनी आवाज दी है. इस गाने के लिरिक्स को आजाद सिंह ने लिखा है. वहीं, इसके म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद है. भले ही इस गाने को रिलीज हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये गाना बिहार की शादियों की जान है और सिर्फ शादी ही नहीं किसी भी पार्टी में इस गाने पर डांस जरूर होता है.

नथुनिया (nathuniya)- 
खेसारी के ये गाना 2 मई 2022 में सारेगामा हम भोजपुरी (Saregama Hum Bhojpuri) पर अपलोड किया गया था. इस गाने को अबतक 559 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. यूपी-बिहार की शादी हो या सोशल मीडिया पर डांस रील की ये गाना काफी फेमस हैं. इस धमाकेदार गाने के लिरिक्स और म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने दिया है. इस गाने को खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने गाया है. इस गाने के म्यूजिक वीडियो में खेसारी ने अर्शिया अर्शी के साथ धमाकेदार डांस किया है. 

पागल बनाइबे का रे पतरकी (pagal baniybe ke re patraki)-
पागल बनाइबे का रे पतरकी गाना 6 साल पहले  जी म्यूजिक भोजपुरी (Zee Music Bhojpuri) पर अपलोड किया गया था. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 480 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने को भी खेसारी और प्रियंका सिंह ने अपनी आवाज दी है. इस गाने के लिरिक्स को आजाद सिंह ने लिखा था और म्यूजिक धनंजय मिश्रा ने दिया था. इस गाने में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी ने अपने डांस का जलवा बिखेरा है. काजल राघवानी के जबरदस्त डांस मूव्स को फैंस ने काफी पसंद किया था. ये गाना भी आज भी शादी-पार्टियों की जान हैं.

