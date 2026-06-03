भोजपुरी गानों में अश्लीलता से ऊब चुके हैं? तो सुनिए मनोज भावुक के लिखे ये 2 दिल छू लेने वाले गीत

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा में बढ़ती अश्लीलता और फूहड़ता के दौर के बीच गीतकार मनोज भावुक लगातार ऐसे गीत लिख रहे हैं जो अर्थपूर्ण, संवेदनशील, मनोरंजक और दिल को छू लेने वाले हैं. उनकी रचनाएँ यह साबित करती हैं कि भोजपुरी गीत-संगीत की आत्मा आज भी जीवित है और अच्छे गीतों के लिए श्रोताओं की भूख कभी समाप्त नहीं होती.

हाल ही में रिलीज़ हुई भोजपुरी फिल्म ‘गरीब बेटी के अमीर ससुराल’ में मनोज भावुक ने फिल्म का शीर्षक गीत और एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक गीत लिखा है. यह रोमांटिक गीत प्रेमी-प्रेमिका के बजाय पति-पत्नी के रिश्ते में बसे प्रेम, विश्वास और आत्मीयता का गीत है. गीत की पंक्तियाँ हैं-

'जइसे नयना के संगे रहे निंदिया,

जइसे निंदिया के संगे सपनवा रहे,

ओइसही हमरा दिलवा के धड़कन में हो,

साँस बनके हमेशा सजनवा रहे...'

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गीत आगे बढ़ता है-

'रूह में उतरल बाड़ू तू अब, कइसे छूटी हाथ हो...'

और फिर प्रेम की सबसे सुंदर व्याख्या करता है-

'दिलवे के सुंदरता सजना हो सबके, नेह के डोर में बांधे,

रंगवा आ रूपवा, सीरत आ सूरत, सब फींका एकरा आगे.

जइसे राम-सिया जी के जोड़ी रहे, जइसे राधा-किसन के लगनवा रहे,

ओइसही हमरा दिलवा के धड़कन में हो, साँस बनके हमेशा सजनवा रहे...'

यह गीत दर्शकों और श्रोताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इसी तरह फिल्म का शीर्षक गीत भी बेहद मार्मिक और भावनात्मक है. इसमें एक गरीब बेटी की पीड़ा को स्वर दिया गया है, जो अमीर ससुराल में अपमान और प्रताड़ना झेलने के बाद मायके लौट रही है. गीत के बोल हैं-

'रोजे-रोजे ताना, रोजे-रोजे ओरहन हो,

केहू नाहीं पढ़ेला ए दुखिया के मन हो,

जइसे सोनवा के पिंजरा में चिरई के हाल,

ओइसे गरीब बेटी के अमीर ससुराल...'

गीत का अंतर्मन झकझोर देने वाला अंतरा कहता है-

'बेटी के रस्ता ह नइहर से ससुरा,

हम चलनी ससुरा से नइहर के राहे,

रीती बा बदलल कि फूटल बा भगिया,

कि आइल समइया बा हमरा के थाहे,

किस्मत बा कइले हमार पगली के हाल,

हाय रे... गरीब बेटी के अमीर ससुराल...'

फिल्म में ये गीत लोकप्रिय अभिनेत्री ऋचा दीक्षित पर फिल्माए गए हैं. चर्चित संगीतकार ओम झा ने अपने मधुर संगीत से इन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाया है. फिल्म के निर्माता संदीप सिंह और रामा प्रसाद हैं, जबकि निर्देशन अजय कुमार झा ने किया है. ऐसे गीत यह भरोसा जगाते हैं कि भोजपुरी फिल्मों का वह स्वर्णिम दौर फिर लौट सकता है, जब गीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं के संवाहक हुआ करते थे.

मनोज भावुक अपनी सहज भाषा, गहरी संवेदना और दिल को छू लेने वाली अभिव्यक्ति के कारण भोजपुरी सिनेमा के महत्वपूर्ण और विशिष्ट गीतकारों में गिने जाते हैं. मनोज भावुक का जीवन-सफर भी किसी प्रेरक फिल्मी कहानी से कम नहीं है. लंदन और अफ्रीका में लगभग एक दशक तक इंजीनियर के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता, साहित्य और गीत-सृजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. उनकी लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करते हुए हर पीढ़ी से संवाद करती है.

गीतों के अलावा मनोज भावुक अनेक चर्चित पुस्तकों के लेखक भी हैं. भोजपुरी सिनेमा पर लिखी उनकी पुस्तक 'भोजपुरी सिनेमा के संसार' को विशेष सराहना मिली है. उन्हें फिल्मफेयर, फेमिना, दिल्ली प्रेस, भारतीय भाषा परिषद सम्मान, भोजपुरी भाषा शिखर सम्मान समेत अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है.