भोजपुरी गीतकार शैलेन्द्र की पुण्यतिथि आज, उनकी कमी को पूरा करने में जुटे मनोज भावुक!

Bhojpuri News: भोजपुरी की पहली फिल्म के गानों को अपनी आवाज देने वाले गीतकार शैलेन्द्र की आज पुण्यतिथि है. उनके पुण्यतिथी के मौके पर 'दुल्हनिया नाच नचावे' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हुआ, जिसके गाने मनोज भावुक ने लिखे हैं.

Bhojpuri Song: भोजपुरी की पहली फिल्म 'गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो' के गानों को लिखने वाले गीतकार शैलेन्द्र की आज (14 दिसंबर) पुण्यतिथि है. उस दौर में जब फिल्म रिलीज हुई थी तो इसके गाने रेडियो और रिकॉर्ड पर जमकर तहलका मचाया. सिनेमा हाल में ये फिल्म करीब एक महीने तक चली. लोग फिल्म देखने के लिए बैलगाड़ी से लेकर पैदल सिनेमाघर पहुंचे, लेकिन फिल्म देखी जरूर. शैलेंद्र के लिखे इस फिल्म के सभी गीत 'सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम', 'काहें बांसुरिया बजवलs', 'लुक छिप बदरा में चमके जइसे चनवा', 'अब त लागल मोरा सोरहवा साल, लोगवा नजर लगावेला', सब के सब लोकप्रिय हुए और इसमें आप जीवन-दर्शन से लेकर अठखेली और लड़कपन भी देख सकते हैं.

मनोज भावुक उम्मीद की किरण
फिलहाल के भोजपुरी फिल्मों के गानों की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि लोगों को भोजपुरी सिनेमा से ही दूर कर दिया है. ऐसे में गीतकार मनोज भावुक एक उम्मीद की किरण बन कर आए हैं. भोजपुरी सिनेमा पर 13 दिसंबर की शाम 5.30 बजे और 14 दिसम्बर की सुबह 9.30 बजे फिल्म 'दुल्हनिया नाच नचावे' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हुआ. इस फिल्म में मनोज भावुक के गीतों ने लोगों का दिल जीत लिया. फिल्म का टाइटल गीत 'दुल्हिनिया नाच नचावे' लोगों के जुबान पर छाया हुआ है. 'बेटी खातिर कवन घर आपन' इतना इमोशनल है कि लोगों की आंखे भर जाती हैं.  'हम जेठानी, तू देवरानी' और 'बनल रहे सुहाग' जैसे पारिवारिक गाने भी अच्छे बने हैं.  

मनोज और रजनीश की जोड़ी कमाल
गीतकार मनोज भावुक और संगीतकार रजनीश मिश्रा की जोड़ी जब भी साथ आती है, अपना कमाल दिखाती ही है. बात चाहे, फिल्म ‘मेहंदी लगा के रखना’ के गीत “तोर बउरहवा रे माई”  की हो या हाल में रिलीज फिल्म  'आपन कहाये वाला के बा' के सभी गीतों की, इस जोड़ी ने कमाल कर दिया है. मनोज भावुक सिर्फ गीतकार ही नहीं, बल्कि टेलीविजन पत्रकार, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, संपादक और जाने-माने शायर भी हैं. भोजपुरी सिनेमा पर लिखी उनकी किताब 'भोजपुरी सिनेमा के संसार' उन्हें इस सिनेमा का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाने का हक देती है. उन्हें फ़िल्मफेयर, फ़ेमिना, दिल्ली प्रेस, भारतीय भाषा सम्मान एवं अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त है.

एक क्लासिक भोजपुरी फैमिली फिल्म
जहां तक फिल्म की बात है तो फिल्म 'दुल्हिनिया नाच नचावे' एक क्लासिक भोजपुरी फैमिली फिल्म है. कहानी सीधी-सादी बहू (शुभी शर्मा ) पर ससुराल वालों के जुल्म से शुरू होती है. बाद में सबको नाच नचाने व सबक सिखाने वाली तेज-तर्रार बहू (स्मृति सिन्हा) की एंट्री होती है. स्मृति सिन्हा और शुभी शर्मा ने शानदार अभिनय किया है, वहीं अंशुमान सिंह, शिवम तिवारी, कंचन मिश्रा, रामसुजान सिंह, प्रकाश जैस और रिंकू भारती आदि ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है. फिल्म में प्रीति मौर्या का विशेष अतिथि रोल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. रेणु विजय फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फ़िल्म के निर्माता डॉ. संदीप उज्ज्वल और सुशांत उज्ज्वल हैं. फिल्म के लेखक, निर्देशक और संगीतकार रजनीश मिश्रा हैं. सिनेमैटोग्राफी देवेंद्र तिवारी, एडिटिंग दिनेश प्रजापति, एक्शन हीरा यादव और डांस कोरियोग्राफी विवेक थापा द्वारा की गई है.

