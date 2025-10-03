भोजपुरी फिल्म ‘नईहर ससुराल’ का ट्रेलर रिलीज, दर्शकों का मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

Sanjana Pandey: संजना पांडे की आगामी भोजपुरी फिल्म ‘नईहर ससुराल’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म में संजना पांडे मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म की कहानी एक विधवा महिला और उसकी बेटियों के संघर्ष व नई शुरुआत पर आधारित है. ट्रेलर को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.
Sanjana Pandey: भोजपुरी अभिनेत्री संजना पांडे की आगामी फिल्म 'नईहर ससुराल' का ट्रेलर मेकर्स ने शुक्रवार को रिलीज कर दिया है. संजना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, ट्रेलर आ गया है, यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं. इस ट्रेलर को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. संजीव बोहरपी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजना पांडे मुख्य भूमिका में हैं. उनके साथ विनीत विशाल, साहिल खान, स्लेशा मिश्रा, विद्या सिंह, सुजान सिंह, सत्य प्रकाश, प्रेम दुबे, कंचन मिश्रा, निशा तिवारी, भूपेंद्र सिंह, प्रिया दीक्षित, स्वस्तिका, गौरांसी, सौर्य और आयन जैसे प्रतिभाशाली कलाकार नजर आएंगे.
फिल्म की कहानी को सत्येंद्र सिंह ने लिखा है, जबकि सिनेमैटोग्राफी का जिम्मा समीर सैयद ने संभाला है. 'नईहर ससुराल' की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके पति का देहांत हो जाता है. इसके बाद उसे और उसकी दोनों बच्चियों को ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं और घर का सारा काम करवाते हैं, जिसे देख उसके मायके वाले उसे और उसकी दो बेटियों को अपने साथ ले जाते हैं. कहानी में नया मोड़ तब आता है, जब परिवार उसकी दूसरी शादी करवाता है.
यह फिल्म न केवल पारिवारिक रिश्तों की गहराई को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी रोशनी डालती है. ट्रेलर में संजना पांडे का भावनात्मक अभिनय और दमदार डायलॉग्स दर्शकों को बांधे रखते हैं.
ट्रेलर में दिखाए गए गीत और दृश्य भोजपुरी संस्कृति की झलक देते हैं. यह फिल्म परिवार, प्रेम और नई शुरुआत की कहानी को भावनात्मक और मनोरंजक अंदाज में पेश करती है. 'नईहर ससुराल' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी. दर्शक इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अभिनेत्री ने लोकप्रिय सिंगर समर सिंह के साथ 'लाल चुनरिया वाली' से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. इसके बाद वह कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं.
इनपुट: आईएएनएस