'जब से तोहरे कोरवा में...' त्रिशा कर मधु और कल्लू की जोड़ी ने 'फुलगोभी' गाने से मचाया धमाल

Kallu and Trisha kar Madhu: अरविंद अकेला कल्लू और त्रिशा कर मधु का नया गाना 'फुलगोबी' धमाल मचा रहा है. रिलीज होने के साथ ही इस गाने को अब तक 1 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. दोनों की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आई है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 13, 2025, 12:02 PM IST

Kallu and Trisha kar Madhu: अरविंद अकेला कल्लू किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने एक से एक जबरदस्त गाने गाए हैं, जो आज भी लोगों की जुबान पर है. अब उनका एक और गाना अब बवाल मचा रहा है. गाने का नाम है, 'फूलगोभी लेखा फूल गइनी'. इस गाने के म्यूजिक वीडियो में कल्लू और त्रिशाकर मधु का जबरदस्त धमाका देखने को मिल रहा है. ये गाना 12 दिसंबर यानी शुक्रवार को IVY Bhojpuri Bawal के YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है. रिलीज होने के साथ ही अब तक इस गाने को अब तक 1 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

गाने को रिलीज करते हुए आईवी भोजपुरी बवाल ने डिस्क्रिप्शन में लिखा- पेश है 2025 का सबसे बड़ा भोजपुरी धमाका. सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू, ख़ूबसूरत तृषा कर मधु और अपनी सुरीली आवाज से दिल जीतने वाली शिल्पी राज के साथ सुपरहिट जोड़ी वापस आ गई है. कल्लू और और तृषा की दमदार केमिस्ट्री, और शिल्पी राज की सुपरहिट गायकी, के साथ देखिए पूरा वीडियो गाना - फुलगोबी (फुलगोभी). ये लेटेस्ट भोजपुरी सॉन्ग 2025 आपका जबरदस्त मनोरंजन, धमाकेदार बीट्स और फुल-ऑन भोजपुरी वाइब देगा.

बता दें कि फुलगोबी गाने को खुद अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. इसके लिरिक्स को छोटू यादव ने लिखा है. वही इसका म्यूजिक रौशन सिंह ने दिया है. गाने के म्यूजिक वीडियो में कल्लू और त्रिशा कर मधु की जोड़ी ने जबरदस्त धमाल मचा दिया है. गाने को फैंस भी काफी अच्छा रिस्पॉस दिया है. कमेंट सेक्शन में जमकर तारीफ हो रही है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, कल्लू भैया धमाल मचा दिए. एक ने लिखा- अरविन्द अकेला कल्लू और तृषाकर मधु शिल्पी राज, माइंड-ब्लोइंग सॉन्ग.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

