पिया जी से हैं नाराज तो सुना दीजिए 'मरद हS माथा के दरद' गाना, सोशल मीडिया पर खूब कर रहा ट्रेंड

Viral Bhojpuri Song: शिवानी सिंह का गाना 'तू मरद नहीं माथा के दरद हवा राजा जी' के लिरिक्स और म्यूजिक को फैंस काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और क्रिएटर पूरब झा ने हाल ही में इस गाने पर रील बनाया था, जो काफी वायरल हुआ था.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 09, 2025, 01:03 PM IST

Viral Bhojpuri Song: भोजपुरी सिंगर शिवानी सिंह का गाना 'तू मरद नहीं माथा के दरद हवा राजा जी' सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. बिहार के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी इस गाने ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. गाने का म्यूजिक और लिरिक्स इतना दमदार है कि लोग इसपर डांस करने को मजबूर हो जाते हैं. इस म्यूजिक वीडियो में पारुल यादव, गौरव कुशवाहा ने जबरदस्त डांस किया है और मूव्स से फैंस को अपना कायल बना दिया है. 

यह भी पढ़ें: 'प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला...', पवन सिंह का ये गाना बना शादी सीजन की जान

यूट्यूब पर 164 मिलियन व्यूज
इस गाने के फेमस होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे यूट्यूब पर अब तक 164 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. 'तू मरद नहीं माथा के दरद हवा राजा जी' गाने के लिरिक्स को प्रिंस प्रियदर्शी ने लिखा है और शिवानी सिंह ने अपनी आवाज से जादू बिखेरने का काम किया है. इसका म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने दिया है. अभी हाल में इस गाने पर सोशल मीडिया इंफ्युएंसर और क्रिएटर पूरब झा ने भी इंस्टाग्राम पर रील बनाया था, जो सोशल मीडिया पर काफी पॉप्युलर हुआ. 

गाने पर यूजर्स ने दिया शानदार रिएक्शन
इस गाने पर यूजर्स ने शानदार रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा- भोजपुरी गाने वाकई में मजेदार होता है. एक अन्य यूजर ने कमेंट कर लिखा- शानदार गाना, मजा आ गया. एक और यूजर ने लिखा- मैं तो पूरब झा की रील देखने के बाद ये गाना सुनने आया हूं. एक ने लिखा, ये गाना सुनकर मन अच्छा हो जाता है और डांस करने का दिल करता है. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को ये गाना कितना पसंद है. 

