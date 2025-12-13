'लागल बाटे धारा रे', काजल राज और टुनटुन यादव के बीच गजब का खेल

Bhojpuri New Song Release: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के चहेते सिंगर टुनटुन यादव (Tuntun Yadav) का और रंगदारी वाला गाना आ गाया है. वह अपनी दमदार आवाज और एक्टिंग से एक बार फिर फैंस का दिल जीत रहे हैं. टुनटुन यादव का नया धमाकेदार भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'लागल बाटे धारा रे' (Laagal Baate Dhaara Re) रिलीज हो चुका है, जिसने आते ही यूट्यूब पर धूम मचा दी है. चलिए इस गाने के बारे में जानते हैं कैसा है ये गाना?

इस गाने (Laagal Baate Dhaara Re) में टुनटुन यादव के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस नजर आ रही है, जिनकी केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. 'लागल बाटे धारा रे' एक ठेठ भोजपुरी अंदाज का मस्ती भरा गाना और रंगदारी वाला गाना है. जो प्रेमी-प्रेमिका के बीच की नोक-झोंक और प्यार को दिखाता है.

टुनटुन यादव का रंगबाज अंदाज

'लागल बाटे धारा रे' गाने में टुनटुन यादव का रंगबाज अंदाज और एक्ट्रेस की मदमस्त अदाएं देखने लायक हैं. दोनों कलाकारों ने गाने के वीडियो में शानदार एक्सप्रेशन और डांस मूव्स दिए हैं. गाने को टुनटुन यादव ने अपनी सुरीली आवाज दी है, जबकि इसमें संगीत उज्ज्वल कुमार (Ujjwal Kumar) ने दिया है. इसके बोल आनंद प्रकाश (Anand Prakash) ने लिखे हैं. वीडियो का निर्देशन वरुण यादव (Varun Yadav) और धर्मेंद यादव (Dharmendra Yadav) ने किया है, जिन्होंने गाने को एक बेहतरीन विजुअल ट्रीट दिया है.

यहां देखें ये गाना

यह गाना (Laagal Baate Dhaara Re) भोजपुरी म्यूजिक चैनल टुनटुन यादव ऑफिशियल (Tuntun Yadav Official) के यूट्यूब चैनल पर 13 दिसंबर, 2025 को अपलोड किया गया है. कमेंट सेक्शन में फैंस टुनटुन यादव की खूब तारीफ कर रहे हैं.

फैन्स का रिएक्शन

एक फैन लिखा कि न पुलिस में रिपोर्ट होता है न अदालत में कोर्ट होता है, जब सिर्फ टुनटुन यादव भैया जी का गाना अपलोड होता है तब ब्लास्ट नहीं, विस्फोट होता है. एक और फैन्स ने लिखा कि अभी हम अपना गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे तो ये गाना का नोटिफिकेशन आया हमको लगा कि किसका गाना का नोटिफिकेशन है, फिर पता चला कि टुनटुन भैया का लगल बाटे धारा रे वाला गाना आया तो हम गर्लफ्रेंड का फोन काट दिए और भैया का पूरा गाना सुना.

