'चढ़ता तिलक आज देवरु के अंगनवा', टुनटुन यादव का 'लगन' स्पेशल गाना रिलीज, आपने सुना या नहीं?

Bhojpuri New Song Release: टुनटुन यादव और प्रभा राज का नया गाना 'देवरु के तिलक' रिलीज हो गया है. इस गाने के वीडियो को यूट्यूब चैनल बाहुबली म्यूजिक वर्ल्ड (Bahubali Music World) पर अपलोड किया है. रिलीज के साथ ही इस गाने को अब तक 10 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं. ये गाना 'लगन' स्पेशल है. बता दें कि टुनटुन यादव को 'अहिरान सिंगर' के नाम से भी जाना जाता है. यह ज्यादातर गाने रंगदारी पर आधारित बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: रितेश पांडे की धमाकेदार वापसी, सोशल मीडिया पर छाया नया गाना 'चुमुक होजा'

भोजपुरी गाना देवरु के तिलक गाने को सिंगर टुनटुन यादव और प्रभा राज ने आवाज दी है. वही, इसके शानदार लिरिक्स को जय प्रकाश यादव और राहुल राजा ने लिखा है. इस गाने को म्यूजिक देने का काम विक्की वोक्स ने किया है. बात करें डायरेक्शन की तो वरुण यादव ने डायरेक्ट किया है. इसके कोरोयोग्राफ्रर हनी और प्रोड्यूसर मनीष बाहुबली है. कुल मिलाकर ये गाना लगन स्पेशल है, तो बिहार की शादियों में काफी वायरल होने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

गाने पर फैंस का शानदार रिएक्शन

इस गाने पर फैंस कमेंट सेक्शन में शानदार रिएक्श दे रहे हैं. एक ने कमेंट कर लिखा- अहिरान स्टार टुनटुन यादव की बात ही अलग है. दूसरे फैस ने कमेंट कर लिखा- कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे इस बार लग्न में किसका गाना तहलका मचाएगा. वही एक और अन्य फैन ने कमेंट कर लिखा- लाजवाब सांग. एक अन्य फैन ने कमेंट कर लिखा- टुनटुन यादव हम आपके गाने के दीवाने होते जा रहे हैं. बता दें कि टुनटुन यादव के कई गाने बहुत पॉप्युलर है. जिनमें, यार के करेजवा लेके, राइफल से खुटा ठोकाला, बिहार बालू माफिया, ई परम्परा अहीर के हटे जैसे कई अन्य गाने वायरल है.