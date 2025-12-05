Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3029787
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'चढ़ता तिलक आज देवरु के अंगनवा', टुनटुन यादव का 'लगन' स्पेशल गाना रिलीज, आपने सुना या नहीं?

Bhojpuri New Song Release: टुनटुन यादव और प्रभा राज का नया गाना 'देवरु के तिलक' बाहुबली म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज हो गया है. ये गाना लगन स्पेशल है और फैंस इसपर शानदार रिएक्शन दे रहे हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:01 AM IST

Trending Photos

'चढ़ता तिलक आज देवरु के अंगनवा', टुनटुन यादव का 'लगन' स्पेशल गाना रिलीज, आपने सुना या नहीं?
'चढ़ता तिलक आज देवरु के अंगनवा', टुनटुन यादव का 'लगन' स्पेशल गाना रिलीज, आपने सुना या नहीं?

Bhojpuri New Song Release: टुनटुन यादव और प्रभा राज का नया गाना 'देवरु के तिलक' रिलीज हो गया है. इस गाने के वीडियो को यूट्यूब चैनल बाहुबली म्यूजिक वर्ल्ड (Bahubali Music World) पर अपलोड किया है. रिलीज के साथ ही इस गाने को अब तक 10 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं. ये गाना 'लगन' स्पेशल है. बता दें कि टुनटुन यादव को 'अहिरान सिंगर' के नाम से भी जाना जाता है.  यह ज्यादातर गाने रंगदारी पर आधारित बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: रितेश पांडे की धमाकेदार वापसी, सोशल मीडिया पर छाया नया गाना 'चुमुक होजा'

भोजपुरी गाना देवरु के तिलक गाने को सिंगर टुनटुन यादव और प्रभा राज ने आवाज दी है. वही, इसके शानदार लिरिक्स को जय प्रकाश यादव और राहुल राजा ने लिखा है. इस गाने को म्यूजिक देने का काम विक्की वोक्स ने किया है. बात करें डायरेक्शन की तो वरुण यादव ने डायरेक्ट किया है. इसके कोरोयोग्राफ्रर हनी और प्रोड्यूसर मनीष बाहुबली है. कुल मिलाकर ये गाना लगन स्पेशल है, तो बिहार की शादियों में काफी वायरल होने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

गाने पर फैंस का शानदार रिएक्शन
इस गाने पर फैंस कमेंट सेक्शन में शानदार रिएक्श दे रहे हैं. एक ने कमेंट कर लिखा- अहिरान स्टार टुनटुन यादव की बात ही अलग है. दूसरे फैस ने कमेंट कर लिखा- कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे इस बार लग्न में किसका गाना तहलका मचाएगा. वही एक और अन्य फैन ने कमेंट कर लिखा- लाजवाब सांग. एक अन्य फैन ने कमेंट कर लिखा- टुनटुन यादव हम आपके गाने के दीवाने होते जा रहे हैं. बता दें कि टुनटुन यादव के कई गाने बहुत पॉप्युलर है. जिनमें, यार के करेजवा लेके, राइफल से खुटा ठोकाला, बिहार बालू माफिया, ई परम्परा अहीर के हटे जैसे कई अन्य गाने वायरल है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Tuntun YadavBhojpuri New Song ReleaseBhojpuri news

Trending news

Jharkhand Weather
झारखंड में ठंड का तांडव! शीतलहर बरपाएगी कहर, 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान
Tuntun Yadav
'चढ़ता तिलक आज देवरु के अंगनवा', टुनटुन यादव का 'लगन' स्पेशल गाना रिलीज
Bihar Weather
बिहार में ठंड का डबल अटैक! पछुआ हवा बढ़ाएगी कंपकंपी, हवा भी 'खतरनाक'स्तर पर
National Anthem Bihar schools
सरकारी स्कूलों, मदरसों और संस्कृत स्कूलों के लिए नया मॉडल टाइम टेबल लागू
Bihar News
पढ़ाई की जगह कराई जा रही है मजदूरी, मोकामा के सरकारी स्कूल का सच उजागर
Dhuska Dish
सुबह-सुबह नास्ते में खाइए झारखंड की फेमस 'धुस्का', यहां से नोट करें रेसिपी
Bhojpuri news
भोजपुरी में आ गया 'जाड़ा के साहारा', सुनेंगे तो गर्मी पैदा जाएगी!
BPSC AEDEO Exam Update
BPSC का बड़ा फैसला! अब तीन चरणों में होगी परीक्षा, आवेदन करने का दोबारा मौका
Rajan Jee Maharaj Bhajan
'सरकार, अदालत में ये गवाह सभी गुजरेंगे...', सुबह-सुबह सुनिए राजन जी महाराज का ये भजन
Bihar News
भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के DM को मिली प्रोन्नति, इनका हुआ प्रमोशन