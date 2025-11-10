Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2995888
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

‘यूपी वाली–बिहार वाली’ की शूटिंग शुरू: रानी चटर्जी और संजना पांडे की ऑन-सेट मस्ती ने बढ़ाया उत्साह

Bhojpuri cinema: भोजपुरी सिनेमा की स्टार रानी चटर्जी और संजना पांडे जल्द ही अपनी नई फिल्म ‘यूपी वाली-बिहार वाली’ में धमाल मचाने को तैयार हैं. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और रानी ने सेट से पूजा-पाठ और मस्ती भरा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें दोनों अभिनेत्रिया मजेदार अंदाज में नजर आईं.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 12:28 PM IST

Trending Photos

‘यूपी वाली–बिहार वाली’ की शूटिंग शुरू, सेट पर रानी–संजना की मस्ती छाई
‘यूपी वाली–बिहार वाली’ की शूटिंग शुरू, सेट पर रानी–संजना की मस्ती छाई

Bhojpuri cinema: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी और संजना पांडे जल्द ही फिल्म 'यूपी वाली-बिहार वाली' में नजर आएंगी. सोमवार को अभिनेत्री रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. फिल्म 'यूपी वाली-बिहार वाली' की शूटिंग हाल ही में शुरू हो चुकी है. रानी ने सेट से पूजा-पाठ की तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिसमें वे और पूरी टीम पारंपरिक परिधान में नजर आ रही थी, लेकिन असली मजा तो ऑफ-स्क्रीन पलों में नजर आ रहा है. रानी द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में अभिनेत्री और संजना एक-दूसरे से हंसी-मजाक करती दिख रही हैं.

अभिनेत्री ने वीडियो के बैकग्राउंड में गाना 'काइको सोरहो शिंगार' ऐड किया. साथ ही, वीडियो शेयर कर कैप्शन दिया, 'यूपी वाली-बिहार वाली कैमरे के सामने कैसी हैं, वो तो जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा, पर कैमरे के पीछे तो ऐसी है.'

ये भी पढ़ें: बिग बॉस में नीलम गिरी का सलमान खान से हुआ पंगा! फिनाले जीतने का सपना टूटा

Add Zee News as a Preferred Source

गाना 'काइको सोरहो सिंगार' की बात करें तो इसे साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'पियावा बड़ा सतावेला' में फिल्माया गया था. गाने को मोहन राठौड़ ने अपनी मधुर आवाज में गाया है और बोल आर.आर. पंकज ने दिए हैं. वहीं, मधुकर आनंद ने तैयार किया है. मंजुल ठाकुर द्वारा निर्देशित फिल्म 'यूपी वाली-बिहार वाली' में स्टारकास्ट बड़ी दिलचस्प है. इसमें रानी और संजना के अलावा, प्रशांत सिंह, आलोक सिंह राजपूत, ललित उपाध्याय, विद्या सिंह, स्वेता वर्मा और गोपाल चौहान जैसे स्टार्स नजर आएंगे.

रानी चटर्जी की 'अम्मा', 'जय मां संतोषी', 'मायके की टिकट कटा दे पिया', 'प्रिया ब्यूटी पार्लर', 'सास बहू चली स्वर्गलोक', और 'चुलगखोर बहुरिया' जैसी फिल्में बैक-टू-बैक रिलीज हो चुकी हैं और कुछ रिलीज होने के लिए लाइन पर हैं, जिनमें 'परिणय सूत्र' और 'गैंगस्टर इन बिहार' शामिल हैं. अभिनेत्री संजना पांडे की बात करें तो उनकी फिल्म 'नईहर ससुराल' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हुआ था, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया था.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri Cinema

Trending news

foundation day 2025
झारखंड में जश्न का माहौल! 25वां स्थापना दिवस बना सियासी संग्राम; सरकार उत्साहित
Land for job scam
लैंड फॉर जॉब घोटाले केस में आज भी नहीं आया फैसला, कोर्ट ने 4 दिसंबर की दी अगली तारीख
PM Kisan 21st Installment date
दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बिहार के किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये!
banka chunav 2025
बांका में थमा चुनावी शोर! अब 14.51 लाख मतदाता तय करेंगे 58 प्रत्याशियों की किस्मत
bihar chunav 2025
दूसरे चरण में ओवैसी-तेजस्वी की अग्निपरीक्षा, आखिर किसका साथ देंगे सीमांचल के भाईजान?
Nalanda News
एक कट्ठा जमीन और भतीजे ने चाचा के सीने में दाग दी पीतल,गोली की गूंज से थर्राया हरनौत
Neelam Giri Evicted from bigg boss
बिग बॉस में नीलम गिरी का सलमान खान से हुआ पंगा! फिनाले जीतने का सपना टूटा
Pakur news
होटल में महिला चौकीदार संग जमकर रंगरलियां मना रहे थे SI, अब हो गए निलंबित
bihar chunav 2025
'M' और 'N' फैक्टर के इर्द-गिर्द घूम रहा पूरा बिहार चुनाव, इग्नोर नहीं हो सकता 'P'
bihar chunav 2025
कर्नाटक पुलिस जवान की बिहार में मौत, चुनाव ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से गई जान