'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे, पावर स्टार पवन सिंह ने कहा- हम सभी के दिलों में जगाई थी आजादी की ज्वाला

Vande Mataram Completed 150 years: पूरा देश वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने का जश्‍न मना रहा है. इस गीत की एकता, विरोध और राष्ट्रीय गौरव की स्थायी विरासत का सम्मान करने की कोशिश में पूरे भारत में यादगार गतिविधियां  आयोजित की जा रही हैं. इस मौक पर भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:00 PM IST

Vande Mataram 150th anniversary​: आज पूरे देश में वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने की खुशी मनाई जा रही है. भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह ने वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं. भारत माता के प्रति अटूट प्रेम, त्याग और एकता का प्रतीक 'वंदे मातरम्' ने हम सबके दिलों में आज़ादी की ज्वाला जगाई थी. आज, इसके 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर हम नमन करते हैं उन सभी महान आत्माओं को जिन्होंने “वंदे मातरम्” की पुकार पर राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पण किया. जय हिन्द, वंदे मातरम्.'

दिल्ली में कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में 'वंदे मातरम्' के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन में शामिल हुए. इस मौके पर पीएम मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया. बता दें कि ये कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलने वाले एक साल के राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का औपचारिक शुभारंभ है. साथ ही पीएम मोदी ने 'वंदे मातरम, नाद एकम, रूपम अनेक' कार्यक्रम देखा, जहां विभिन्न प्रसिद्ध राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा हिंदुस्तानी और कर्नाटक गायन शैलियों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की प्रस्तुति दी गई.

'वंदे मातरम् एक शब्द नहीं, संकल्प है'
कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा, 'वंदे मातरम्, ये एक शब्द, एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक स्वप्न, एक संकल्प है. वंदे मातरम्, ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की अराधना है. वंदे मातरम्, ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है. ये हमारे भविष्य को नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धी न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी  पा न सकें. वंदे मातरम् के सामूहिक गान का ये अद्भुत अनुभव, ये वाकई अभिव्यक्ति से परे है. इतनी सारी आवाज़ों में एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तरंग, इस ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है.'

'पहली पंक्ति ने दुष्प्रचार को ध्वस्त कर दिया'
पीएम मोदी ने आगे कहा, 'गुलामी के कालखंड में जिस तरह अंग्रेज भारत को नीचा और पिछड़ा बताकर अपने शासन को सही ठहराते थे, इस पहली पंक्ति ने उस दुष्प्रचार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. इसलिए, 'वंदे मातरम्' न केवल आज़ादी का गीत बना, बल्कि 'वंदे मातरम्' ने करोड़ों देशवासियों के सामने स्वतंत्र भारत कैसा होगा, वह 'सुजलाम सुफलाम' सपना भी प्रस्तुत किया.'

