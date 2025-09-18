'तुम मेरी बीवी हो, ढाई साल संबंध बनाया', भोजपुरी एक्ट्रेस का मनी मिराज पर सनसनीखेज आरोप

Bhojpuri News: सोशल मीडिया पर वन्नू दी ग्रेट (Vannu d Great) के नाम से मशहूर कॉन्टेंट क्रिएटर ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे रोते हुए अपने साथ हुई घटना के बारे में बता रही हैं. उनका दावा है कि बिहार के यूट्यूबर मनी मिराज ने उनसे शादी की, उनका इस्तेमाल किया और अब उन्हें छोड़ दिया है. वन्नू का कहना है कि वे मनी मिराज के साथ काम करती थीं और दोनों ने निकाह किया था.

क्या है वन्नू का आरोप?

वन्नू दी ग्रेट ने वीडियो में दावा किया है कि वह पिछले ढाई साल से मनी मिराज के साथ रिश्ते में थीं और दोनों ने निकाह भी किया था. वन्नू दी ग्रेट का दावा है कि मनी मिराज उन्हें अपनी पत्नी मानता था, लेकिन अब वह उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि मनी मिराज ने उनके साथ जबरदस्ती और शारीरिक उत्पीड़न किया. जब वह विरोध करती थीं, तो मिराज कहता था कि 'तुम मेरी बीवी हो'.

मिराज पर धोखा देने का आरोप

भोजपुरी एक्ट्रेस वन्नू दी ग्रेट ने कहा कि लोग उन्हें पहले ही कहते थे कि मनी मिराज धोखा देगा, क्योंकि वह एक मुस्लिम है, लेकिन वन्नू ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया. वन्नू दू ग्रेट का आरोप है कि मिराज दूसरी शादी करने जा रहा है और उनसे संपर्क तोड़ दिया है. उन्होंने मनी मिराज के माता-पिता, टीम और ड्राइवर दानिश पर भी उसे भगाने का आरोप लगाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: 'पवन जी, आई लव यूं...', भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने जानिए क्या दिया रिप्लाई

सोशल मीडिया पर शेयर किए सबूत

वन्नू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मनी मिराज के साथ की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं, जिनमें से कुछ में वे एक-दूसरे को किस करते हुए दिख रहे हैं. एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो रात में कभी नहीं भूलूंगी, 9 सितंबर रात के 3 बजे.

यह भी पढ़ें:Rise And Fall में पवन सिंह को मिली इतनी फीस,उतने में बनी जाएंगी 27 भोजपुरी फिल्में!

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!