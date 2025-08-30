'हमने अवध में हराया, आप मगध में हराइए', बिहारियों से अखिलेश यादव की बीजेपी को लेकर बड़ी अपील

Voter Rights Yatra: बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वोटर यात्रा के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साथा. आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार की जनता से एक बहुत बड़ी अपील की. अखिलेश यादव ने बिहारियों से अपील करते हुए कहा कि हमने अवध में हराया, आप मगध में हराइए. बीजेपी को बिहार से बाहर कीजिए.

अखिलेश यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वोटर अधिकार यात्रा लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान बचाने के लिए है. हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में चुनाव आयोग का ही विशेष पुनरीक्षण (SIR) हो जाएगा. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग नहीं है, यह जुगाड़ आयोग है. जो बीजेपी के निर्देश पर काम करता है.

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, 'तेजस्वी यादव ने अपने उपमुख्यमंत्री रहने के दौरान बिहार के लाखों लोगों को सरकारी नौकरी दी'. जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. बिहार के अब पलायन नहीं करेंगे, बीजेपी का पलायन होगा.

बता दें कि 17 अगस्त, 2025 से बिहार के सासाराम से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव और बिहार में महागठबंधन के दल यात्रा कर रहे हैं. यह यात्रा बिहार के 20 जिलों से गुजरते हुए 1 सितंबर, 2025 को पटना में बड़ी रैली के साथ समाप्त होगी.

