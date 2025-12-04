क्या होता है लहरिया लुटs का मतलब? जिस पर बना है भोजपुरी गाना

Lahariya Luts meaning Bhojpuri Song: लहरिया लुटs अक्सर भोजपुरी भाषी लोग बोल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहरिया लुटs का क्या मतलब होता है? लहरिया लुटs तो भोजपुरी में है. मगर, इसका हिंदी और अंग्रेजी में क्या मतलब होता है? शायद जानते भी होंगे या नहीं भी, दोनों हो सकता है? लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां ये है कि इस पर भोजपुरी में सुपरहिट गाना भी बन चुका है, जो तहलका मचा दिया था. आज भी इस गाने को लोग बहुत प्यार से सुनते हैं, फिर चलिए बिना देर किए लहरिया लुटs का अर्थ और गाना दोनों के बारे में इस ऑर्टिकल में जानने की कोशिश करते हैं.

हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ जानिए

सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लहरिया लुटs का हिंदी में क्या मतलब होता है? हिंदी में इसका अर्थ होता है कि 'खूब मनोरंजन करो या आनंद लो'. अब बात करते हैं कि आखिर अंग्रेजी में इसका क्या मीनिंग होगी, तो अंग्रेजी में लहरिया लुटs का मतलब होगा- 'खूब एन्जॉय करो'.

लहरिया लुटs पर बना है ये गाना

चलिए अब लहरिया लुटs पर बने भोजपुरी गाने के बारे में भी जानते हैं. जिसने गदर मचा दिया था. दरअसल, भोजपुरी फिल्म प्रतिज्ञा का 'लहरिया लुटा ए राजा' गाना है, जिसमें जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और पावरस्टार पवन सिंह की जोड़ी नजर आयी थी. इस गाने में निरहुआ के साथ एक्ट्रेस मोनालिसा ने जबरदस्त काम किया था. 'लहरिया लुटा ए राजा' के वीडियो में मोनालिसा ने कहर बरपा दिया था. हर कोई इनका दीवाना हो गया था.

भोजपुरी फिल्म प्रतिज्ञा में है ये गाना

'लहरिया लूटा ए राजा' गाने को सिंगर इंदु सोनाली ने गाया है. इस गाने के लिरिक्स विनय बिहारी ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक राजेश रजनीश ने दिया है. यह भोजपुरी गाना इश्तेहार भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर 2024 अप्रैल, 2025 को अपलोड किया गया है.

