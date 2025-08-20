आखिर क्या है खेसारी लाल यादव और प्रेमानंद महाराज विवाद? जानिए पूरा मामला
आखिर क्या है खेसारी लाल यादव और प्रेमानंद महाराज विवाद? जानिए पूरा मामला

Khesari Lal Yadav on Premanand Maharaj: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने हाल ही में प्रशंसकों को चेतावनी दी थी कि प्रेमानंद महाराज कोई 'पाप धोने वाली मशीन' नहीं हैं. मगर, सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव के इस पोस्ट के बाद एक अलग बहस छिड़ गई है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 20, 2025, 05:49 PM IST

खेसारी लाल यादव और प्रेमानंद महाराज विवाद? (File Photo)
खेसारी लाल यादव और प्रेमानंद महाराज विवाद? (File Photo)

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने प्रेमानंद महाराज को लेकर एक पोस्ट किया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है. कुछ लोग खेसारी लाल यादव की आलोचना कर रहे हैं. वहीं, कई लोग सुपरस्टार की तारीफ कर रहे हैं. चलिए हम इस ऑर्टिकल में जानने कि कोशिश करते हैं कि आखिर खेसारी लाल यादव का वह पोस्ट कौन सा है औप क्या विवाद है.

खेसारी की सख्त चेतावनी को जानिए
दरअसल, खेसारी लाल यादव अक्सर अपने गानों और फिल्मों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन हाल ही में उनकी एक पोस्ट ने उन्हें एक बिल्कुल नई तरह की बहस में छेड़ दिया है. भोजपुरी सुपरस्टार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और अपने सख्त चेतावनी दी कि प्रेमानंद महाराज कोई 'पाप धोने वाली मशीन' नहीं हैं, जिसके बाद इंटरनेट पर हंगामा मच गया है.

पूरा मामला जानिए
भोजपुरी ट्रेडिंग स्टार ने एक्स पर लिखा कि एक अपील, प्रेमानंद महाराज को बस अनुभूति कीजिए, कुछ दिन से नोटिस किए की कई लोग Image Making के लिए वहां जाने लगे हैं. वो पाप धोने वाले मशीन नहीं हैं. सच्ची श्रद्धा है तो बस उनके बातो को अनुसरण कीजिए. हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता. भोरे भोरे ज्यादा ज्ञान लगे फिर भी ठीक हैं.

​यह भी पढ़ें: 'Handsome Hero' का पहले बना माहौल, फिर फ्लॉप हो गया खेसारी लाल यादव का ये गाना?

क्या बोले यूजर्स, जानें
खेसारी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोग खेसारी के इस बेबाक अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. वहीं, कुछ यूजर्स अप्रत्याशित सलाह मान रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि खेसारी लाल यादव का यह पोस्ट बिलकुल सही है, क्योंकि अध्यात्म का मतलब सिर्फ किसी बाबा से मिलना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारना है.

यह भी पढ़ें:'तेलवा मल दे' के पीछे कौन है? आखिर क्यों चर्चा में आया खेसारी और काजल का ये गाना?

