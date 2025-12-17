जब टीवी के सेट पर भिड़ गए थे रवि किशन और मनोज तिवारी, आज का याराना देखिए

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा के दो सबसे बड़े सुपरस्टार रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच भले ही आज याराना दिखता है, लेकिन किसी वक्त में दोनों के बीच ईगो क्लैश बहुत ही भयंकर तरीके से था. इतना ही नहीं रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच प्रोफेशनल दुश्मनी भी थी. ऐसा माना जाता रहा है. फिल्म का सेट हो या टीवी का शो, दोनों जब आमने-सामने आते थे तब भिंड़त होना तय था. रवि किशन और मनोज तिवारी के तब के ईगो क्लैश का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोनों के बीच खूब नोकझोंक होती दिखाई दे रही है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर रवि किशन और मनोज तिवारी को जो वीडियो वायरल हो रहा है. वह एक टीवी के सुर संग्राम शो का है, जिसमें मनोज तिवारी एंकर बने हुए हैं और रवि किशन शो के जज की भूमिका में हैं. इसी दौरान रवि किशन कहते हैं कि क्या हो सकता है कि तीनों लोगों से एक-एक गाने का मुखड़ा फिर से सुनते हैं. इसके बाद मनोज तिवारी कहते हैं कि सर नॉट पॉसिबल, फिर रवि किशन कहते हैं कि हम लोग जज हैं और यह हम लोगों का राइट है.

वीडियो में मनोज तिवारी को रवि किशन की बातों का जवाब देते हुए सुना जा सकता है कि यह सुर संग्राम के लिए अच्छा नहीं है. नियम यह है कि जो पहली बार यहां पर गाएगा, उसी पर डिसिजन होगा. इसके बाद रवि किशन कहते हैं कि यहां ईमानदारी चल रही है बाबू...नहीं तो घर जाते सोइए बाबू...यहां से पैसा लीजिए और निकलिए.

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में रवि किशन और मनोज तिवारी में जमकर बहस होती दिखाई दे रही है. इसी बीच मनोज तिवारी अपने कपड़े उतार देते हैं. शो पर दोनों स्टार के बीच खूब विवाद होता है. हालात बेकाबू होने लगते हैं, फिर वहां मौजूद लोग दोनों का शांत कराने की कोशिश करते हैं.

दोनों बीजेपी के सासंद

ये ही दोनों के बीच ईगो क्लैश की बात. अब बात करते हैं रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच आज के याराना के बारे में. फिलहाल, दोनों भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जाने-माने नेता हैं और उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा लगता है. वे अक्सर पब्लिक इवेंट्स में एक साथ दिखते हैं. रवि किशन बीजेपी गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं और मनोज तिवारी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं.

