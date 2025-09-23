आखिर 30 सिंतबर का क्यों इंतजार कर रहे खेसारी लाल यादव! जानेंगे तो फैन्स हो जाएंगे हैप्पी

Bhojpuri Superstar Khesari Lal Yadav News: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को लेकर एक चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही है कि उनका ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन (Global Music Junction) के साथ करार कब खत्म होगा. दरअसल, खेसारी लाल यादव का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ एक करार था. इस समझौते के तहत उन्हें 30 महीनों में कंपनी के लिए 200 गाने रिकॉर्ड करने थे, जिसके लिए उन्हें 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.

मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा

इस करार की शर्त के अनुसार, खेसारी लाल यादव (Bhojpuri Superstar Khesari Lal Yadav) किसी अन्य म्यूजिक कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते थे. अगर वे ऐसा करते, तो उन्हें (Khesari Lal Yadav) ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना पड़ता. मगर, खेसारी लाल यादव ने इस करार को पूरा नहीं किया और यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया.

खेसारी लाल यादव के खिलाफ फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि वे 30 सितंबर, 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी भी अन्य म्यूजिक कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं.

करार 30 सितंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगा

इस तरह यह साफ है कि खेसारी लाल यादव का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ यह करार 30 सितंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगा. इस तारीख के बाद वे किसी भी कंपनी के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से आजाद होंगे.

बता दें कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं और उनके गानों और फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं. उनके फैन्स इस बात को लेकर काफी उत्सुक हैं कि करार खत्म होने के बाद वह खेसारी लाल यादव के बहुत सारे नए नए गाने सुनेंगे.

