पवन सिंह के बर्थडे पर बवाल और वायरल वीडियो: स्टार प्रचारक की छवि को धक्का या विरोधियों की साजिश?

बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह नहीं उतरे तो चर्चा चली कि भोजपुरी सितारों को संसद भाती है. रवि किशन और मनोज तिवारी लोकसभा के सदस्य हैं तो पावर स्टार क्यों विधानसभा जाएंगे. लिहाजा, भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया और भीड़ भी बटोरी.

Jan 06, 2026

पवन सिंह (@singhpawan999)

Pawan SIingh Disputes: बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह नहीं उतरे तो चर्चा चली कि भोजपुरी सितारों को संसद भाती है. रवि किशन और मनोज तिवारी लोकसभा के सदस्य हैं तो पावर स्टार क्यों विधानसभा जाएंगे. लिहाजा, भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया और भीड़ भी बटोरी. चुनावों में पावर स्टार का खूब क्रेज दिखा. उसके बाद चर्चा चली कि पावर स्टार पवन सिंह को अप्रैल में राज्यसभा भेजा जाएगा. अप्रैल में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली हैं. इन 5 सीटों पर एनडीए का दबदबा देखने को मिल सकता है. हालांकि 5वीं सीट को लेकर पक्ष और विपक्ष में गुत्थमगुत्था हो सकता है. सब कुछ ठीक चल रहा था कि 5 जनवरी को पवन सिंह का बर्थडे आ गया. पवन सिंह के बर्थडे का जो वीडियो सामने आया, वो उनकी राजनीतिक राह को मुश्किल बनाने के लिए काफी है. बर्थडे के अगले दिन पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में बवाल भी हो गया. ऐसे में पता नहीं क्यों, पवन सिंह की राजनीतिक राह मुश्किल होती जा रही है.

पवन सिंह के बर्थडे का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो नशे में दिखते प्रतीत होते हैं. ऐसा लग रहा है कि वे किसी तरह वहां खड़े हैं. केक को वो प्रणाम करते दिखते हैं. उनके बोलने का अंदाज भी जुदा दिख रहा है. इस वीडियो ने 5 जनवरी को इंटरनेट की दुनिया में आग लगा दी थी. हर तीन में से दो पोस्ट में यह वीडियो मिल रहा था. सबसे पहले इस वीडियो को पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पोस्ट किया था और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं, लेकिन कई यूजर्स ने इस तरह के वीडियो पोस्ट करने के लिए ज्योति सिंह के इरादों पर सवाल खड़े किए.

पवन सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी आलाकमान उनकी शुचिता को परखेगी. बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक पवन सिंह के साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जो एक राजनीतिक दल को गैरवाजिब लग सकती हैं. खासतौर से तब, जब वो सबसे अलग तरह की पार्टी होने का दावा करे. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की पत्नी लखनऊ स्थित उनके आवास पर पहुंच गईं और वहां काफी ड्रामा हुआ. मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में भी गया था. पति और पत्नी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला. 

पिछले कुछ समय से देखें तो पवन सिंह को जब भी राजनीति में बड़ा मौका हाथ लगने वाला होता है तो कुछ ऐसा हो जाता है, जो उनके लिए मुफीद नहीं रहता. लोकसभा चुनाव, 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनावी मैदान में उतारा तो बंगाली महिलाओं पर गाए उनके गाने ही उनके लिए मुसीबत बन गए. रातोंरात उनके वो सारे गानें वायरल हो गए और आखिर में उन्हें चुनावी मैदान में न उतरने का ऐलान करना पड़ा. हालांकि बाद में पवन सिंह निर्दलीय बिहार के काराकाट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था. 

विधानसभा चुनाव में उनके काराकाट से ही लड़ने की चर्चा थी, लेकिन उस सीट से उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया. बाद में कहा गया कि पवन सिंह जैसे सुपरस्टार के लिए विधानसभा चुनाव में उतरना ठीक नहीं होगा. विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने संदेश दिया कि वे राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं. अब राज्यसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो पवन सिंह विवादों में फंसे दिख रहे हैं. उनकी बर्थडे पार्टी में बवाल हो गया और नशे में उनका वीडियो पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया. 

