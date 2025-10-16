जहां बातों की कद्र न हो, वहां खामोशी बेहतर है,रानी चटर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखी दिल की बात

Rani Chatterjee: भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी की एक्टिंग और गानों के तो सभी दीवाने हैं लेकिन अब लगता है कि अपनी लेखन शैली से भी रानी चटर्जी फैंस का दिल जीतना चाहती हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात लिखी है. उन्होंने रिश्तों को निभाने और दी जाने वाली अहमियत पर बात की है. रानी चटर्जी ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और अपनी इंस्टा स्टोरी पर अपने दिल की बात लिखी है. ऐसा पहली बार है जब रानी ने अपने दिल की भावनाओं को शब्दों में पिरोया हो.

उन्होंने लिखा, वहां कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, जहां आपके कहे शब्दों को अहमियत न मिले, जो बात आपके लिए जरूरी है, वो किसी और के लिए बेमतलब की हो सकती है. हो सकता है कि जो रिश्ता आपके लिए अहमियत रखता हो, वो किसी और के लिए सिर्फ समय बिताने का जरिया हो. रानी ने पोस्ट में काफी कुछ लिखा है और आखिर में इसे अपने दिल की बात बताया है.

ये भी पढ़ें: केबीसी 17 में हॉट सीट पर बैठे 10 साल के कंटेस्टेंट की 'बदतमीजी' पर भड़कीं रानी चटर्जी

Add Zee News as a Preferred Source

रानी का लिखा पोस्ट वाकई प्रेरणादायक है और किसी को भी मोटिवेट कर सकता है. इससे पहले एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में आए बच्चे इशित भट्ट की क्लास लगाई थी, जिसने अपने रूड बिहेवियर से एक्टर का अपमान किया था. सोशल मीडिया पर बच्चे और उसके परिवार को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. एक्ट्रेस ने वीडियो को पोस्ट कर जनरेशन पर सवाल किया था कि आने वाली जनरेशन कहां जा रही है. उन्होंने लिखा था, कह ये रहा है और शर्म मुझे आ रही है. बता दें कि शो के आखिर में इशित रामायण के सवाल पर हार गए थे.

वर्क फ्रंट की बात करें तो रानी फिलहाल ब्रेक पर चल रही हैं और अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दे रही हैं. एक्ट्रेस ज्यादा समय जिम में बिता रही हैं. रानी कई फिल्मों की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं, जिनमें उनकी 'परिणयय सूत्र' शामिल है. इस फिल्म में रानी ने एक नहीं बल्कि दो-दो हीरो के साथ स्क्रीन शेयर की है. इसके अलावा उनकी 'जय मां सतोषी', 'प्रिया ब्यूटी पार्लर', 'चुगलखोर बहुरिया', 'सास बहू और यमराज' रिलीज हो चुकी हैं. सभी फिल्मों को आप फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!