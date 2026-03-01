Advertisement
Who Is Raushan Rohi: कौन हैं रौशन रोही, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया

Bhojpuri Singer Raushan Rohi: रौशन रोही भोजपुरी और मगही म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित सिंगर हैं. वह भोजपुरी और मगही में गाने गाते हैं. यह पहले भी काफी विवादों में रहे हैं. साल 2024 में रौशन रोही पर एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा था.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 01, 2026, 08:44 PM IST

Who is Bhojpuri Singer Raushan Rohi: भोजपुरी सिंगर रौशन रोही अचानक एकाएक चर्चा में आ गए. इसकी वजह है कि उनके एक कार्यक्रम में हिंसक झड़प हो गई. रौशन रौही के प्रोग्राम में भीड़ ने पथराव किया और जमकर फायरिंग भी हुई. इसके बाद नालंदा पुलिस ने रौशन रोही को हिरासत में ले लिया है. चलिए जानते हैं रौशन रोही के बारे में और क्या है पूरा मामला?

कौन हैं रौशन रोही?
रौशन रोही भोजपुरी और मगही म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित सिंगर हैं. वह भोजपुरी और मगही में गाने गाते हैं. यह पहले भी काफी विवादों में रहे हैं. साल 2024 में रौशन रोही पर एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा था. इस मामले में सिंगर पर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, जिसके चलते वे कई महीनों तक जेल में भी रह चुके हैं. इतना ही नहीं, रौशन रोही का एक्ट्रेस किरण सिंह के साथ भी विवाद चल रहा है. किरण सिंह ने प्रेम संबंध, ब्रेकअप और उसके बाद रौशन रोही पर मारपीट, धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. जो काफी समय तक मीडिया की सुर्खियों में था.

क्यों पुलिस ने हिरासत में लिया, जानिए
नालंदा जिले में भोजपुरी सिंगर रौशन रोही के एक कार्यक्रम अचानक हिंसक झड़प हो गई. आयोजन स्थल पर जमकर रोड़ेबाजी हुई और फायरिंग भी हुई, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई. घटना के बाद भोजपुरी गायक रौशन रोही को हिरासत में लिया गया है. साथ ही मौजूद बाउंसर के हथियार भी जब्त कर लिया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी थी. अचानक किसी बात को लेकर दर्शकों और आयोजकों के बीच विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. उपद्रवियों ने प्रोग्राम स्थल पर मौजूद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की. साथ ही पथराव शुरू कर दिया. हालात काफी खराब हो गए, जिसकी वजह से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: हिरासत में भोजपुरी सिंगर रौशन रोही, बाउंसर की गन जब्त, कार्यक्रम में हुई थी फयरिंग

