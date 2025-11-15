कौन हैं छोटी कुमारी, जिन्होंने खेसारी लाल यादव का फीका किया स्टारडम

Who is Chhoti Kumari: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का नजीता 14 नवंबर को आया. इन नजीतों ने बिहार के कई धुरंधरों की सियासी जमीन को हिला दिया. वहीं, एक ऐसा नाम है, जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है, जिसने भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की सियासी डेब्यू को फीका कर दिया. साथ ही उनका स्टारडम, उनकी लोकप्रियता और भीड़ खींचने की क्षमता को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने सारण की छपरा सीट से खेसारी लाल यादव को हरा दिया. जी हां, सही बात है ये और उस नेता का नाम है छोटी कुमारी.

कौन हैं छोटी कुमारी, जानिए

भारतीय जनता पार्टी की छोटी कुमारी 35 साल की युवा नेता हैं. वह पहली बार चुनाव में उतरीं और जीत गईं. इतना ही नहीं छोटी कुमारी ने भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को हरा दिया. सियासत में वह नई जरूर हैं, लेकिन तर्जुबा किसी से कम नहीं है. छोटी कुमारी 12वीं पास हैं. उनके पास करीब 1.4 करोड़ की संपत्ति है. छोटी कुमारी के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है. वह पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

खेसारी लाल यादव को हराया चुनाव

छपरा विधानसभा सीट पर नतीजों में यहां सबसे रोमांच रहा, क्योंकि यहां से कभी खेसारी लाल यादव तो कभी आगे रहते तो फिर अगले राउंड में बीजेपी की छोटी कुमारी बढ़त बना लेती. हालांकि, ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चला और खेसारी लाल यादव को बीजेपी की छोटी कुमारी ने हरा दिया. भारतीय जनता पार्टी की छोटी कुमारी को 86845 वोट मिले. जबकि, राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को 79245 मत मिले. खेसारी को छोटी कुमारी ने 7600 वोटों से हराया.

यह भी पढे़ं: जीजा जी आउट, सालीजी इन! बिहार चुनाव रिजल्ट में ट्विस्ट ही ट्विस्ट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!