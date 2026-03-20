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भोजपुरी का असली किंग कौन? पवन सिंह बनाम खेसारी लाल यादव में से कौन कितना आगे

Pawan Singh and Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए होड़ लगी रहती है. दोनों स्टार के फैन्स अपने-अपने स्टार को भोजपुरी का किंग कहते हैं?

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 20, 2026, 04:14 PM IST

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पवन सिंह बनाम खेसारी लाल यादव में से कौन कितना आगे (Photo-AI)
पवन सिंह बनाम खेसारी लाल यादव में से कौन कितना आगे (Photo-AI)

Pawan Singh vs Khesari Lal Yadav: भोजपुरी गानों ने देश विदेश में बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल की है और इसी के साथ पॉपुलर हुए हैं भोजपुरी स्टार्स भी. आजकल स्टार्स की सफलता का राज केवल फिल्मों के सफल होने से नहीं देखा जाता, बल्कि उनके गानों की यूट्यूब व्यूज, सोशल मीडिया फॉलोइंग, लाइव शोज और ब्रांड एंडोर्समेंट से तय होता है. इस तरह पिछले कुछ समय में स्टारडम की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है.

अब सवाल यह है कि भोजपुरी का किंग कौन है? पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव? आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन्हीं दोनों का नाम क्यों लिया जा रहा है तो आपको यह बता दें कि ये दोनों बाकी स्टार्स से काफी आगे निकल गए हैं और बाकी बहुत पीछे छूट गए हैं.

पवन सिंह: फिल्मों में काम करने की इनकी फीस थोड़ी अधिक है. ये अभी चुनिंदा फिल्में ही कर रहे हैं. उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा म्यूजिक रॉयल्टी और म्यूजिक कंसर्ट से आता है. हाल ही में इन्होंने स्त्री 2 के सुपर-डुपर हिट सांग आई नई गाना गाकर अपनी फीस और ब्रांड वैल्यू में जबर्दस्त इजाफा किया है. 

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कमाई का जरिया  पवन सिंह  खेसारी लाल यादव 
प्रति फिल्म फीस  ₹80 लाख - ₹1.2 करोड़ ₹70 लाख - ₹1 करोड़
प्रति गाना  ₹15 - ₹30 लाख (ब्रांड/लेवल अनुसार) ₹10 - ₹20 लाख (ब्रांड/लेवल अनुसार)
लाइव शो  ₹30 - ₹50 लाख ₹25 - ₹45 लाख
कुल संपत्ति  ₹70 - ₹90 करोड़ ₹60 - ₹80 करोड़

खेसारी लाल यादव: ये लगातार काम कर रहे हैं. इनकी निरंतरता ही इनकी ताकत है. वे पवन सिंह की तुलना में 3 गुना ज्यादा फिल्में व गाने रिलीज करते हैं. यूट्यूब पर उनके गाने तेजी से 10 करोड़ का व्यूज पार कर रहे हैं. इससे उनकी कमाई में जबर्दस्त इजाफा हो रहा है.

मापदंड (Criteria) 'पावर स्टार' पवन सिंह 'हिट मशीन' खेसारी लाल बढ़त  (2026 Verdict)
YouTube/Spotify प्रीमियम ऑडियंस, ग्लोबल चार्ट्स पर पकड़, 'क्वालिटी' पर ध्यान मैसिव मास ऑडियंस, 'क्वांटिटी' और स्पीड पर ध्यान, वायरल ट्रेंड्स के बेताज बादशाह खेसारी लाल यादव (वायरल व्यूज में)
सोशल मीडिया (Instagram/FB) 1.8 करोड़+ फॉलोअर्स (Insta), 'स्टारडम' और 'स्टाइल' आइकॉन 1.5 करोड़+ फॉलोअर्स (Insta), 'देसी' और 'कनेक्ट' आइकॉन पवन सिंह (एंगेजमेंट और ब्रांड वैल्यू में)
बॉक्स ऑफिस/फिल्म चुनिंदा, हाई-बजट फिल्में: 'प्रतिज्ञा' और 'भोजपुरिया राजा' जैसे कल्ट क्लासिक्स हर साल 5-6 फिल्में, 'मेहंदी लगा के रखना' सीरीज जैसे मास एंटरटेनर खेसारी लाल यादव (फिल्मों की संख्या और निरंतरता में)
पब्लिक चॉइस/क्रेज एक 'लेजेंड' और 'आइकॉन' की इमेज, उनके एक इशारे पर भीड़ बेकाबू हो जाती है. एक 'यूथ आइकॉन' और 'संघर्ष' की मिसाल. युवाओं के बीच सबसे ज्यादा क्रेज. टाइ (Tie) - दोनों का क्रेज अलग-अलग है.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी के 'साइलेंट किलर सिंगर' हैं नीलकमल सिंह! आखिर क्यों और कैसे? जानिए

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