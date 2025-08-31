‘आप नहीं तो मैं कुछ नहीं’, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने जन्मदिन पर किसे दिल से किया शुक्रिया
‘आप नहीं तो मैं कुछ नहीं’, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने जन्मदिन पर किसे दिल से किया शुक्रिया

भोजपुरी सिनेमा की स्टार अक्षरा सिंह ने 30 अगस्त को अपना 32वां जन्मदिन मनाया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ खास तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह सफेद साड़ी और लाल चोले में बेहद पारंपरिक अंदाज में नजर आईं. अक्षरा ने कैप्शन में फैंस को धन्यवाद देते हुए लिखा कि उनके बिना वह कुछ नहीं हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Aug 31, 2025, 05:06 PM IST

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने 30 अगस्त को अपना 32वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया से लेकर निजी तौर पर उन्हें शुभकामनाएं दीं. अक्षरा ने भी देर न करते हुए अपने फैंस को दिल से शुक्रिया कहा और यह जताया कि उनके लिए फैंस का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है.

अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जन्मदिन के बाद कुछ तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों में वह पारंपरिक लुक में नजर आ रही हैं. सफेद रंग की झालरदार साड़ी पर रंग-बिरंगे फूलों की खूबसूरत कढ़ाई और लाल रंग का चोला ओढ़े अक्षरा का यह रूप उनके फैंस को बेहद पसंद आया. बिना ज्यादा मेकअप और खुले बालों के साथ वह बेहद सरल और आकर्षक दिख रही थीं.

तस्वीरें किसी मंदिर परिसर की हैं, जहां अक्षरा श्रद्धा भाव से खड़ी दिख रही हैं. उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है कि वह महादेव के प्रति गहरी आस्था रखती हैं. अपने कैप्शन में भी उन्होंने लिखा, "जन्मदिन सफल रहा महादेव के स्पर्श से... बहुत-बहुत आभार आप सबका जिन्होंने अपना समय निकालकर मुझे याद किया और अपना प्यार दिया. आप नहीं तो मैं कुछ नहीं."

अक्षरा सिंह की पोस्ट पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने उन्हें "शिव की भक्तिनी" कहा, तो किसी ने "देवी का रूप" बताया. एक फैन ने लिखा, "आपकी सादगी और भक्ति दोनों लाजवाब हैं, अक्षरा जी. सच में आजकल ऐसे कलाकार कम ही होते हैं." वहीं दूसरे ने लिखा, "आप तो बिल्कुल देवी लग रही हैं इस रूप में, महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे."

अक्षरा सिंह हमेशा अपने अभिनय, गायकी और अलग-अलग अंदाज के लिए चर्चा में रहती हैं. लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सादगी और भक्ति से लोगों का दिल जीता. फैंस का कहना है कि यही सादगी उन्हें खास बनाती है और यही वजह है कि लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं.

इनपुट- आईएएनएस

