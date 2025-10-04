Bihar Chunav 2025: भोजपुरी सुपरस्टारों की पहली पसंद भाजपा ही क्यों? एक तो दिल्ली में दिखा रहा कमाल

Bhojpuri Superstars In BJP: बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हैं. इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ पटना में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने में जुटे हैं. चुनावी बिगुल फूंका जाए, उससे पहले ही भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी में वापसी कर ली है. लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनको आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से बगावत कर ली थी. जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था. अब उनकी वापसी हो चुकी है और वह बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं.

पवन सिंह से पहले कई अन्य भोजपुरी अभिनेता जब राजनीति में आए तो बीजेपी पार्टी को चुना. इनमें मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम शामिल है. हालांकि, अभिनेता रीतेश पांडेय को जन सुराज पसंद आई. वहीं खेसारी लाल यादव इन दिनों राजद के मंचों पर खूब दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, उन्होंने अभी तक राजनीति में कदम नहीं रखा है. इतना ही नहीं खेसारी इससे पहले मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रचार कर चुके हैं. इस घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर भोजपुरी स्टार्स की पहली पसंद बीजेपी ही क्यों होती है?

