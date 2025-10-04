Advertisement
Bihar Chunav 2025: भोजपुरी सुपरस्टारों की पहली पसंद भाजपा ही क्यों? एक तो दिल्ली में दिखा रहा कमाल

Bihar Politics: पवन सिंह के अलावा मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी बीजेपी के साथ जुड़कर राजनेता बन चुके हैं. इनमें से मनोज तिवारी और रवि किशन तो इस वक्त लोकसभा सांसद भी हैं, जबकि निरहुआ 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं जीत सके थे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:18 PM IST

Bhojpuri Superstars In BJP: बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हैं. इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ पटना में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने में जुटे हैं. चुनावी बिगुल फूंका जाए, उससे पहले ही भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी में वापसी कर ली है. लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनको आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से बगावत कर ली थी. जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था. अब उनकी वापसी हो चुकी है और वह बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं. 

पवन सिंह से पहले कई अन्य भोजपुरी अभिनेता जब राजनीति में आए तो बीजेपी पार्टी को चुना. इनमें मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम शामिल है. हालांकि, अभिनेता रीतेश पांडेय को जन सुराज पसंद आई. वहीं खेसारी लाल यादव इन दिनों राजद के मंचों पर खूब दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, उन्होंने अभी तक राजनीति में कदम नहीं रखा है. इतना ही नहीं खेसारी इससे पहले मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रचार कर चुके हैं. इस घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर भोजपुरी स्टार्स की पहली पसंद बीजेपी ही क्यों होती है?

भोजपुरी सुपरस्टारों की पहली पसंद भाजपा ही क्यों? एक तो दिल्ली में दिखा रहा कमाल
बिहार BJP की महत्वपूर्ण बैठक आज, सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा संभव
चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान चाकूबाजी, सात युवक घायल, एक की हालत गंभीर
क्या एकजुट हो रहा पासवान परिवार? चाचा पारस ने भतीजे चिराग के लिए कही बड़ी बात
RJD के कुशासन से जननायक की चोरी तक... देखें युवाओं संग संवाद में क्या बोले PM मोदी
Jharkhand News: पाकुड में मानवता शर्मशार, गमछे में मिला नवजात शिशु का शव
सासाराम में भीषण बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, रेड अलर्ट
बेगूसराय पुलिस की बड़ी कामयाबी, 15 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी अंकित कुमार को धरा
PM मोदी ने किया कौशल दीक्षांत समारोह का शुभारंभ, बिहार के युवाओं को मिली बड़ा सौगात
Bihar Chunav 2025 Live: 'मतदान में बुर्का पहना कर आने वाली महिलाओं की चेकिंग की जाए...', EC मीटिंग में बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
