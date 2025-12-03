त्रिशा कर मधु को क्यों सर्च कर रहे लोग? आखिर क्या है 100 MMS वीडियो का मामला?

Trisha Kar Madhu MMS Video: पवन सिंह और त्रिशा कर मधु के नए म्यूजिक वीडियो का टाइटल 'धमाका' है. इस म्यूजिक वीडियो में दोनों की जोड़ी बहुत कमाल की लग रही है. त्रिशा कर मधु 'धमाका' म्यूजिक वीडियो में व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट ड्रेस में बेहद हसीन दिख रही हैं.
Trisha Kar Madhu: भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशा कर मधु एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार चर्चा उनके चर्चा में रहने की वजह उनका कोई एमएमएस वीडियो नहीं है, बल्कि पवन सिंह के साथ रिलीज हुआ म्यूजिक वीडियो है. जिसमें वह बेहद ही बोल्ड और दमदार अवतार में नजर आ रही हैं. पवन सिंह और त्रिशा कर मधु के नए म्यूजिक वीडियो का टाइटल 'धमाका' है. इस म्यूजिक वीडियो में दोनों की जोड़ी बहुत कमाल की लग रही है.
त्रिशा कर मधु 'धमाका' म्यूजिक वीडियो
पवन सिंह इस म्यूजिक वीडियो में ब्लैक आउटफिट पहने काफी जबरदस्त नजर आ रहा हैं. उनके माथे पर लाल टिका, इंटेंस लुक फैंस को दीवाना बना रहा है. जबकि, भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशा कर मधु 'धमाका' म्यूजिक वीडियो में व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट ड्रेस में बेहद हसीन दिख रही हैं. वह हाथ में बंदूक लिए डांस कर रही हैं.
'धमाका' को लेकर हो रही खूब चर्चा
भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'धमाका' को पवन सिंह और शिल्पी राज ने गाया है. जबकि, गाने को प्रिंस घन दुबे ने लिखा है. म्यूजिक शुभम राज जीबीआर (GBR) ने दिया है. यह म्यूजिक वीडियो सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर 2 दिसंबर, 2025 को अपलोड किया गया है.
त्रिशाकर मधु का एक MMS वीडियो को जानिए
अब बात करें तो त्रिशा कर मधु को क्यों सर्च कर रहे लोग? दरअसल, जब भी कोई गाना या फिल्म एक्ट्रेस आता है तो उनका पुराना एमएमएस वीडियो को लोग सर्च करने लगते हैं. यह वीडियो इंटरनेट पर बवाल मचा दिया था. एक दिन में ही 100 से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए गए थे.
