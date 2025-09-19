'राइज एंड फॉल' से पवन सिंह अचानक क्यों हुए बाहर? जानिए आखिर क्या है वजह
'राइज एंड फॉल' से पवन सिंह अचानक क्यों हुए बाहर? जानिए आखिर क्या है वजह

Pawan Singh News: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' से भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बाहर होने की खबर सामने आई है. उनका यूं बीच में ही शो छोड़ना दर्शकों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उनकी वजह से ही यह शो काफी सुर्खियां बटोर रहा था.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 19, 2025, 06:45 AM IST

पवन सिंह, सिंगर-एक्टर, भोजपुरी सिनेमा (@singhpawan999)
पवन सिंह, सिंगर-एक्टर, भोजपुरी सिनेमा (@singhpawan999)

Rise and Fall Show: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों सुर्खियों में है और इसकी एक बड़ी वजह भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह हैं. लेकिन, अब उनकी इस शो से अचानक विदाई की खबर सामने आ रही है. जब शो अपनी लोकप्रियता की ऊंचाई पर पहुंच रहा है, ऐसे में पवन सिंह का यूं शो छोड़ देना दर्शकों के लिए हैरान करने वाला है. 

पवन सिंह का टीआरपी में बड़ा योगदान
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने ठेठ अंदाज और सोशल मीडिया होस्ट नयनदीप रक्षित के साथ मजेदार नोकझोंक से शो में नई जान फूंकी थी. उनके और नयनदीप के बीच की मस्ती ने दर्शकों को खूब हंसाया और शो की टीआरपी में बड़ा योगदान दिया.

शो में बस थोड़े समय के लिए शामिल हुए थे पवन सिंह
अब प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि पवन सिंह शो का हिस्सा नहीं रहेंगे. सूत्रों के अनुसार, पवन सिंह का परिवार खुद उन्हें सेट से लेने आया था. विदाई के वक्त पवन ने सभी कंटेस्टेंट्स से कहा कि वो कभी इस शो में प्रतियोगी नहीं थे, बस थोड़े समय के लिए शामिल हुए थे.

​यह भी पढ़ें: 'पवन जी, आई लव यूं...', भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने जानिए क्या दिया रिप्लाई

शो में पवन सिंह की विदाई ने एक और मोड़ ला दिया
पवन सिंह से पहले इस शो से बाहर निकलने वाली कंटेस्टेंट पहलवान संगीता फोगाट थीं, जो मशहूर कोच महावीर सिंह फोगाट की बेटी हैं. संगीता की विदाई के बाद ही शो में भावनाओं की नई लहर देखने को मिली थी और अब पवन सिंह की विदाई ने एक और मोड़ ला दिया है. शो में एक और भावनात्मक पल तब सामने आया जब कंटेंट क्रिएटर धनश्री वर्मा ने निजी जीवन को लेकर बातचीत की.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: Rise And Fall में पवन सिंह को मिली इतनी फीस,उतने में बनी जाएंगी 27 भोजपुरी फिल्में!

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Pawan SinghRise and FallBhojpuri news

