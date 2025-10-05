Advertisement
पवन सिंह से मिलने लखनऊ पहुंचीं पत्नी ज्योति सिंह, पुलिस ने घर के बाहर रोका तो फूट-फूट कर रो पड़ीं

भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह रविवार को लखनऊ स्थित उनके घर पहुंचीं. वहां अचानक पुलिस पहुंच गई और उन्हें ले जाने का प्रयास किया. भावुक ज्योति ने रोते हुए हाथ जोड़कर लोगों से न्याय की गुहार लगाई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:01 PM IST

भोजपुरी सिनेमा के स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का अपने पति से मिलने का सपना रविवार को अधूरा रह गया. ज्योति लखनऊ स्थित पवन सिंह के घर पहुंचीं, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई. इस दौरान ज्योति फूट-फूट कर रोती रहीं और हाथ जोड़कर लोगों से न्याय की गुहार लगाती रहीं. उन्होंने कहा, "मैं अपने पति पवन सिंह के घर आई हूं. पवन जी ने मेरे खिलाफ एफआईआर कराई है और अब पुलिस मुझे ले जाने आई है."

पवन सिंह और ज्योति की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन लंबे समय से दोनों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं. मामला तलाक तक पहुंच चुका है और यह केस अदालत में चल रहा है. ज्योति अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पति को संदेश भेजती रहती हैं. कुछ दिन पहले ही उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, "प्रिय पति पवन सिंह जी, मैं कल लखनऊ आ रही हूं आपसे और आपके परिवार से मिलने. मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझसे मिलेंगे. अगर आप घर पर नहीं रहे तो मैं दो दिन इंतजार करूंगी."

ज्योति सिंह जब पवन सिंह के घर पहुंचीं तो वहां का माहौल बेहद भावुक हो गया. पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लगातार रोती रहीं. वीडियो में ज्योति हाथ जोड़कर कहती दिखीं, "आप ही बताइए, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? मैंने क्या अपराध किया है?" इस दौरान उनके साथ मौजूद महिला ने उन्हें फोन पर उनके वकील से भी बात कराई.

पुलिसकर्मियों ने ज्योति को समझाया कि उनके खिलाफ भी मामला दर्ज है. हालांकि, ज्योति ने इसे सिरे से नकार दिया और कहा, "मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है." उनका कहना था कि सिर्फ पति के घर आने की वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई.

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पवन सिंह ने हाल ही में बीजेपी में वापसी की है. 2024 लोकसभा चुनाव में वे कराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े थे और बीजेपी का वोट बैंक प्रभावित हुआ था. अब बीजेपी में लौटकर वे शाहाबाद क्षेत्र और भोजपुरिया समाज में पार्टी को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं. पवन सिंह का राजनीतिक सफर हमेशा विवादों में रहा है, लेकिन उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें फिर से अपने साथ जोड़ा है.

