बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए तुक्केबाजी में अगला नाम पवन सिंह का, अचानक क्यों होने लगी चर्चा?

Pawan Singh News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री से पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या गाना नहीं, बल्कि बिहार की सियासत में एक बड़ी हलचल को लेकर है. दरअसल, जब से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हुई है, तभी से लेकर अगले सीएम की चर्चा हो रही है कि कौन होगा? हालांकि, अब ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि वह राज्यसभा चुनाव जीते चुके हैं. वहीं, इस बीच सोशल मीडिया पर पवन सिंह के बिहार के नए सीएम बनने की खबर तेज से वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के इंटरव्यू और पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बिहार का नया सीएम बनाया जा सकता है. इस खबर के वायरल होते ही ये चर्चा बहुत तेज हो गई है कि बीजेपी पवन सिंह को इसलिए राज्यसभा नहीं भेजी थी, क्योंकि उनको बिहार की बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाली थी.

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Parmanand Azamgarhi नाम के अकाउंट से पवन सिंह के सीएम बनने के बारे में पोस्ट किया गया. इस पोस्ट में लिखा गया कि पवन सिंह अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बिहार में...? मेरे हिसाब से नीतीश बाबू ने जिसे बंद किया था उसी को चालू कर देंगे. आप लोग अपना बताये? इस पोस्ट के साथ पवन सिंह और मनोज तिवारी की पोस्ट भी पोस्ट की गई है. इतना ही नहीं इसी पोस्ट में पवन सिंह और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी एक साथ फोटो पोस्ट किया गया है.

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वहीं, इसी तरफ से Reporter Jyoti नाम के फेसबुक पेज पर एक इंटरव्यू अपलोड किया गया है, जिसमें पवन सिंह के सीएम बनने के लिए सवाल पूछा गया है. इसी तरफ इंस्टाग्राम पर chandangupta1447 नाम के पेज पर भी पवन सिंह के मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है.

हालांकि, पवन सिंह के बिहार के सीएम बनने की खबर सोशल मीडिया पर महज कयासबाजी भर हैं. पवन सिंह के मुख्यमंत्री बनने की खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं. इस पर आधिकारिक तौर पर न तो पवन सिंह ने ऐसा कोई दावा किया है और न ही बीजेपी ने इसका कोई संकेत दिया है.

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