क्या नितिन नबीन की विरासत संभालेंगे पवन सिंह? बांकीपुर से लड़ेंगे चुनाव?

Pawan News: बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है. राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही पटना की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन अब राज्यसभा जा रहे हैं. उनके साथ ही एनडीए की ओर से जदयू के रामनाथ ठाकुर, बीजेपी के शिवेश कुमार राम और रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी किसे अपना कैंडिडेट बनाएगी? अब चर्चा हो रही है कि क्या इस बार भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की किस्मत चमकेगी? चलिए समझने की कोशिश करते हैं.

बिहार की सियासत में राज्यसभा नामांकन की प्रक्रिया ने न केवल उच्च सदन के समीकरणों को साफ कर दिया है, बल्कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर भविष्य के घमासान की नींव भी रख दी है. अब सोच रहें होंगे ऐसा कैसे? दरअसल, एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार, नितिन नबीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम के नामांकन के बाद अब सारा ध्यान इस बात पर है कि नितिन नवीन के दिल्ली जाने से खाली होने वाली बांकीपुर सीट पर कमल कौन थामेगा?