Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3132892
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

क्या नितिन नबीन की विरासत संभालेंगे पवन सिंह? बांकीपुर से लड़ेंगे चुनाव?

Bankipur News: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन अब राज्यसभा जा रहे हैं. उनके साथ ही एनडीए की ओर से जदयू के रामनाथ ठाकुर, बीजेपी के शिवेश कुमार राम और रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी किसे अपना कैंडिडेट बनाएगी?

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 07, 2026, 09:36 PM IST

Trending Photos

क्या नितिन नबीन की विरासत संभालेंगे पवन सिंह? (File Photo)
क्या नितिन नबीन की विरासत संभालेंगे पवन सिंह? (File Photo)

Pawan News: बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है. राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही पटना की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन अब राज्यसभा जा रहे हैं. उनके साथ ही एनडीए की ओर से जदयू के रामनाथ ठाकुर, बीजेपी के शिवेश कुमार राम और रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी किसे अपना कैंडिडेट बनाएगी? अब चर्चा हो रही है कि क्या इस बार भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की किस्मत चमकेगी? चलिए समझने की कोशिश करते हैं.

बिहार की सियासत में राज्यसभा नामांकन की प्रक्रिया ने न केवल उच्च सदन के समीकरणों को साफ कर दिया है, बल्कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर भविष्य के घमासान की नींव भी रख दी है. अब सोच रहें होंगे ऐसा कैसे? दरअसल, एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार, नितिन नबीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम के नामांकन के बाद अब सारा ध्यान इस बात पर है कि नितिन नवीन के दिल्ली जाने से खाली होने वाली बांकीपुर सीट पर कमल कौन थामेगा?

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Bhojpuri newsPawan Singhnitin NabinBankipur News

Trending news

Bhojpuri news
क्या नितिन नबीन की विरासत संभालेंगे पवन सिंह? बांकीपुर से लड़ेंगे चुनाव?
Bihar News
डिजिटल दोस्ती, फिर प्यार और फिर सीधा बाजार, सोशल मीडिया पर बेटियां असुरक्षित
UPSC
लातेहार के बिपुल ने UPSC में गाड़े झंडे, गांव में जश्न का माहौल
Ishitva Anand
UPSC में AIR 50 रैंक पाकर इशित्व आनंद ने गांव का बढ़ाया गौरव
Bokaro
बोकारो की बेटी तेजस्विनी सिंह ने रचा इतिहास, UPSC में हासिल की 62वीं रैंक
Mukesh Varnwal
मेडिकल स्टोर चलाने वाले पिता के बेटे ने रचा इतिहास, UPSC में मुकेश वर्णवाल पास
Vaishali news
वैशाली में नगर पंचायत अध्यक्ष पर फायरिंग का दावा, मौके से कारतूस बरामद
nishant kumar
नीतीश के उत्तराधिकारी की आहट? कल JDU की सदस्यता लेंगे निशांत कुमार
BJP
'भाजपा ने कुछ खिलाकर नीतीश कुमार की मति भ्रष्ट कर दी', इरफान अंसारी का बड़ा हमला
congress
क्या बिहार से अलग होगा सीमांचल? कांग्रेस सांसद ने ने किया अलग राज्य की मांग