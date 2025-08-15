क्या खेसारी लाल यादव के बड़े भाई हृदय यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? जानें तेजस्वी से क्या हुई बात

Bhojpuri News: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पटना में उनके आवास पर मुलाकात की. दोनों की यह मुलाकात 14 अगस्त, 2025 दिन गुरुवार को हुई. इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं कि खेसारी लाल यादव विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, खेसारी लाल ने इन अटकलों पर पूरी तरह से खारिज कर दिया.

क्या खेसारी के भाई हृदय यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव?

खेसारी लाल यादव के चुनाव नहीं लड़ने की बात कहने के बाद से अब ये चर्चा होने लगी कि भोजपुरी सुपरस्टार के बड़े भाई हृदय लाल यादव विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं. भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री और सियासी हलकों में इस बात की संभावना जताई जाने लगी है. सियासी हलकों में संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि तेजस्वी यादव से खेसारी लाल यादव की मुलाकात हृदय यादव को चुनावी मैदान में उतारने के लिए हुई और इस पर बातचीत हुई! खैर, खेसारी के भाई चुनाव लड़ेंगे कि नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो गई है.

खेसारी लाल यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात

चलिए अब जानते हैं कि तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद खेसारी लाल यादव ने मीडिया से क्या कहा था? खेसारी लाल यादव ने साफ किया कि उनकी तेजस्वी यादव से यह मुलाकात पूरी तरह से निजी थी और इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. खेसारी ने जोर देकर कहा कि उनकी बातचीत सिर्फ व्यक्तिगत और शिष्टाचार के तौर पर हुई. मैं चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं.

चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर खेसारी लाल ने साफ तौर पर कहा कि वे एक हीरो के तौर पर ही ठीक हैं और उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लडूंगा. मैं अभिनेता के रूप में ही खुश हूं.

