यामिनी सिंह बनीं बदले की देवी, 'बड़की सखी छोटकी सखी' के ट्रेलर ने फैंस को किया इमोशनल

Yamini Singh: भोजपुरी एक्ट्रेस यामिनी सिंह का नया ट्रेलर ‘बड़की सखी छोटकी सखी’ रिलीज हो गया है, जिसमें वे अपनी सबसे अच्छी सहेली की मौत का बदला लेती नजर आ रही हैं. फिल्म में यामिनी सिंह और काजल यादव की गहरी दोस्ती, दहेज प्रथा के खिलाफ दर्दनाक कहानी और इमोशनल बदले की जंग दिखाई गई है. 
 

Yamini Singh: भोजपुरी एक्ट्रेस यामिनी सिंह के चर्चे उनकी फिल्मों की वजह से फैंस के बीच बने रहते हैं. एक्ट्रेस ने बीते दिन पवन सिंह को भी सपोर्ट किया था और फैंस को बताया था कि दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम थी, वह सुलझा ली गई है. अब यामिनी की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें वह अपनी सबसे अच्छी सहेली की मौत का बदला लेती दिख रही हैं.

यामिनी सिंह की नई फिल्म 'बड़की सखी छोटकी सखी' का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें यामिनी सिंह और काजल यादव को पक्की सहेलियों के रूप में दिखाया गया है, जो एक दूसरे के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकतीं. काजल यादव की शादी ऐसे परिवार में होती है, जो दहेज के लोभी होते हैं. दहेज की डिमांड की वजह से काजल के ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं और आखिर में जलाकर मार देते हैं. अपनी सखी की मौत का बदला लेने के लिए यामिनी उसी घर में बहू बनकर जाती हैं और पूरे परिवार को उनके कर्मों की सजा देती हैं.

फिल्म का ट्रेलर इमोशन्स से भरा है और ये दिखाता है कि समाज में आज भी देश के लोभी कैसे एक बेटी को खा जाते हैं. फिल्म को डायरेक्टर अजीत कुमार शर्मा ने किया है और निर्माता संदीप सिंह और अविनाश रोहरा हैं. फिल्म में यामिनी सिंह और काजल यादव के अलावा गोपाल चौहान, अयाज खान, भूपेंद्र सिंह, रिंकू आयुषी, सोनाली मिश्रा, विद्या सिंह, अनूप अरोरा, और रूपा सिंह भी हैं. अभी फिल्म का ट्रेलर ही सामने आया है लेकिन फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो यामिनी सिंह की कई फिल्में रिलीज हुई हैं. एक्ट्रेस की 'रिद्धि सिद्धि', 'हम साथ साथ हैं', और 'उतरन' पर्दे पर रिलीज हो चुकी हैं. यामिनी की फिल्म 'रिद्धि सिद्धि' की काफी सराहना की गई क्योंकि उन्होंने फिल्म में डबल रोल किया था और एक्ट्रेस की तुलना श्रीदेवी से की थी. इसके अलावा, उनकी लेटेस्ट फिल्म 'आंखें' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म में वे एक्टर प्रदीप सिंह चींटू के साथ दिख रही हैं और फिल्म रोमांटिक-कॉमेडी जॉनर की है. ट्रेलर फैंस को खूब पसंद आ रहा है, लेकिन फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि फिल्म की रिलीज की तारीख सामने नहीं आई है.

