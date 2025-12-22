Advertisement
Year Ender 2025: 'कमरिया में पीर' से लेकर 'थर्मामीटर' तक, इस साल भोजपुरी के इन गानों ने सोशल मीडिया पर जमकर मचाया धमाल

Year Ender 2025: नया साल आने में अब बस 9 दिन है. 2025 को बाय-बाय कहने का समय नजदीक आ रहा है. ऐसे में आइए जानें इस साल किन भोजपुरी गानों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया?

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 22, 2025, 12:39 PM IST

Year Ender 2025: 'कमरिया में पीर' से लेकर 'थर्मामीटर' तक, इस साल भोजपुरी के इन गानों ने सोशल मीडिया पर जमकर मचाया धमाल
Year Ender 2025: 'कमरिया में पीर' से लेकर 'थर्मामीटर' तक, इस साल भोजपुरी के इन गानों ने सोशल मीडिया पर जमकर मचाया धमाल

Year Ender 2025: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और कुछ ही दिनों बाद Happy New Year 2026 की शुरुआत होने वाली है. इस साल यानी 2025 में भोजपुरी इंटस्ट्री में एक से बढ़कर एक गाने रिलीज हुए, जिन्होंने यूट्यूब के साथ-साथ इंस्टाग्राम रील पर जमकर धमाल मचाया. इन गानों में बिहार चुनाव के दौरान चर्चा में रहने वाले खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, नीलकमल सिंह और शिल्पी जैसे कलाकारों के नाम शामिल है. शादी-पार्टी हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह भोजपुरी गानों की गूंज सुनाई देती है. आइए जानें इस साल किन भोजपुरी गानों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया?

'कमरिया में पीर'
सारेगामा हम भोजपुरी पर रिलीज हुआ खेसारी लाल यादव और बिग बॉस फेम नीलम गिरी का गाना 'कमरिया में पीर' साल 2025 में काफी वायरल हुआ. इस गाने को रिलीज हुए 3 महीने हुए हैं और अब तक इसे 70 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. गाने के बोल निर्जला एनके ने लिखे हैं. गाने के म्यूजिक वीडियो में खेसारी और नीलम ने डांस और रोमांस का जबरदस्त तड़का लगाया है. सोशल मीडिया पर ये गाना काफी वायरल हुआ था.

'घघरी'
पवन सिंह 2025 में किसी न किसी कारण से छाए ही रहे हैं. वही, उनके भोजपुरी गाने ने भी सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. उनका गाना 'घघरी' यूट्यूब चैनल  टी-सीरीज़ हमार भोजपुरी पर 22 अप्रैल 2025 को रिलीज हुआ था. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 97 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. गाने के म्यूजिक वीडियो में पवन सिंह और श्वेता शर्मा ने अपने डांस से तहलका मचा दिया था. पावरस्टार का कोई भी गाना हो फैंस को काफी पसंद आता है.

'सईयां सेवा करे'
इस साल पवन सिंह का एक गाना काफी वायरल हुआ, जिसका नाम 'सईयां सेवा करे' हैं. ये गाना यूट्यूब चैनल  Mahi Movies Presents पर 27 अगस्त को रिलीज हुआ था. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 113 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. गाने के म्यूजिक वीडियो में खुद पावरस्टार और अंजलि राघव नजर आए थे. इस गाने को पवन सिंह और शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. वही, इसके बोल प्रिंस प्रियदर्शी ने लिखे हैं.

'थर्मामीटर'
15 मई 2025 को रिलीज हुआ शिल्पी राज का गाना 'थर्मामीटर' फैंस को काफी पसंद आया. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 57 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने के बोल विजय चौहान ने लिखे हैं. गाने के म्यूजिक वीडियो में विजय चौहान ने लिखे हैं. वही इसका म्यूजिक बॉलीवुड फिल्म सिर्फ तुम के गाने दिलबर दिलबर के तर्ज पर तैयार किया गया है.

यह भी पढ़ें: 'पेट्रोल जवनिया से गोरी आग लगइबू का', दिन पर दिन 'नॉटी' हो रहे खेसारी!

'तितली शहर के'
निलकमल सिंह का गाना 'तितली शहर के' 2025 में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. इस गाने को GMJ - Global Music Junction - Bhojpuri पर 13 सितंबर 2025 को रिलीज किया गया था. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 32 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. फिल्म बलमा बड़ा नादान 2 के इस गाने में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और प्रियंका ने अपनी सादगी भरे अंदाज से फैंस को अपना कायल बना दिया था.

Year Ender 2025Bhojpuri Trending Songs

