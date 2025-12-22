Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3049643
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Year Ender 2025: भोजपुरी स्टार्स के बेतुके बयानों के लिए जाना जाएगा साल 2025, पवन सिंह-ज्योति सिंह का विवाद भी रहा चर्चाओं में

Year Ender 2025: साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 9 दिन हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे. इस साल बिहार विधानसभा चुनाव हॉट टॉपिक रहा. खेसारी लाल यादव से लेकर पवन सिंह तक कई लोगों ने चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाया.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 22, 2025, 02:24 PM IST

Trending Photos

Year Ender 2025: भोजपुरी स्टार्स के बेतुके बयानों के लिए जाना जाएगा साल 2025, पवन सिंह-ज्योति सिंह का विवाद भी रहा चर्चाओं में
Year Ender 2025: भोजपुरी स्टार्स के बेतुके बयानों के लिए जाना जाएगा साल 2025, पवन सिंह-ज्योति सिंह का विवाद भी रहा चर्चाओं में

Year Ender 2025: साल 2025 खत्म होने में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं. इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी हुआ, जो काफी दिलचस्प रहा. NDA की जीत के साथ नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बने. भोजपुरी जगत से गायक और एक्टर खेसारी लाल यादव RJD की टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. वही, पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में NDA को जीत दिलाने के लिए धुआंधार प्रचार किए, जिसके क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए.

'मेरी मेहरारू भी किसी की बहन'
खेसारी लाल यादव राम मंदिर से लेकर बहन-पत्नी को लेकर बयान दिया, जिसे लेकर पवन सिंह उनपर हावी रहे. वही, पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर सुर्खियों में रहे. खेसारी लाल यादव ने कहा कि जिसके पास बेटी नहीं है वो किसी की बेटी का दर्द नहीं समझ सकता. मेरी मेहरारू भी किसी की बहन है, बीवी मार्केट में साथ जाती है तो बहन से कम नहीं होती. उसका सम्मान बहन की तरह ही होना चाहिए.' उनके इस बयान पर पवन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा 'खेसारी लाल अपनी बीवी को बहन और बहन को बीवी बना लिए हैं, उनकी बात और घोड़े के पाद में कोई फर्क नहीं है.'

राम मंदिर पर बयान, राजनीति में भूचाल
खेसारी का एक और बयान बिहार चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहा. उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि राम मंदिर में पढ़कर मैं, प्रोफेसर बन जाऊंगा?  उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में मानो भुचाल ला दिया. सत्ता पक्ष उनपर हावी रहा. इस बयान को लेकर उनकी आलोचना हुई. दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने तो ये तक कह दिया कि आप क्या जानते हो राम मंदिर के बारे में? वो कृष्ण के वंशज हैं. लेकिन, कृष्ण के वंश में पैदा होकर अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वह यादव है ही नहीं, यदमुल्ला है. राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव नहीं हो सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'कमरिया में पीर' से लेकर 'थर्मामीटर' तक, 2025 में भोजपुरी के इन गानों ने मचाया धमाल

पवन सिंह और उनकी पत्नी का विवाद
पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर सुर्खियों में रहे. ज्योति का कहना था कि पवन सिंह अब रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें छोड़ना चाहते हैं. वहीं, पवन सिंह का कहना है कि ज्योति यह सब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के तहत कर रही हैं. फिर बाद में ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

TAGS

Year Ender 2025Bhojpuri news

Trending news

Patna Saras Mela 2025
सरस मेले में देसी प्रोडक्ट्स की दिखी प्रदर्शनी, पारंपरिक पकवानों का उठा रहे लुफ्त
Bihar politics news
युवाओं को नौकरी देना हमारा संकल्प, निवेश से बदलेगी बिहार की तस्वीर: दिलीप जायसवाल
Shashi Tharoor
'20 साल पहले बिहार की हालत अच्छी नहीं थी...', शशि थरूर की बातें कांग्रेस को चुभेंगी
New year 2026
New Year 2026: न्यू ईयर पे पिकनिक का प्लान है तो बेगूसराय का कावर झील बेस्ट ऑप्शन
Jharkhand Crime News
खूंटी में आदिवासी कांग्रेस के युवा नेता सुमित तिग्गा की सरेआम गोली मारकर हत्या
Year Ender 2025
Year Ender 2025: भोजपुरी स्टार्स के बेतुके बयानों के लिए जाना जाएगा साल 2025
Year Ender 2025
बिहार-झारखंड के लोगों को पूरे साल ललचाता चला गया सोना, चांदी भी चमकी
Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा ने BJP को मुश्किल में डाला था, अब पवन सिंह के सहारे पलटवार की बारी!
Giridih news
Giridih News: छेड़खानी का विरोध किया तो महिला पर डाल दिया खौलता तेल, एक गिरफ्तार
Upendra Kushwaha
BJP के मना करने पर भी बेटे को बनाया मंत्री, अब कुशवाहा को नहीं मिलेगी केंद्र में जगह