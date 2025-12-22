Year Ender 2025: भोजपुरी स्टार्स के बेतुके बयानों के लिए जाना जाएगा साल 2025, पवन सिंह-ज्योति सिंह का विवाद भी रहा चर्चाओं में

Year Ender 2025: साल 2025 खत्म होने में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं. इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी हुआ, जो काफी दिलचस्प रहा. NDA की जीत के साथ नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बने. भोजपुरी जगत से गायक और एक्टर खेसारी लाल यादव RJD की टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. वही, पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में NDA को जीत दिलाने के लिए धुआंधार प्रचार किए, जिसके क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए.

'मेरी मेहरारू भी किसी की बहन'

खेसारी लाल यादव राम मंदिर से लेकर बहन-पत्नी को लेकर बयान दिया, जिसे लेकर पवन सिंह उनपर हावी रहे. वही, पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर सुर्खियों में रहे. खेसारी लाल यादव ने कहा कि जिसके पास बेटी नहीं है वो किसी की बेटी का दर्द नहीं समझ सकता. मेरी मेहरारू भी किसी की बहन है, बीवी मार्केट में साथ जाती है तो बहन से कम नहीं होती. उसका सम्मान बहन की तरह ही होना चाहिए.' उनके इस बयान पर पवन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा 'खेसारी लाल अपनी बीवी को बहन और बहन को बीवी बना लिए हैं, उनकी बात और घोड़े के पाद में कोई फर्क नहीं है.'

राम मंदिर पर बयान, राजनीति में भूचाल

खेसारी का एक और बयान बिहार चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहा. उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि राम मंदिर में पढ़कर मैं, प्रोफेसर बन जाऊंगा? उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में मानो भुचाल ला दिया. सत्ता पक्ष उनपर हावी रहा. इस बयान को लेकर उनकी आलोचना हुई. दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने तो ये तक कह दिया कि आप क्या जानते हो राम मंदिर के बारे में? वो कृष्ण के वंशज हैं. लेकिन, कृष्ण के वंश में पैदा होकर अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वह यादव है ही नहीं, यदमुल्ला है. राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव नहीं हो सकता.

पवन सिंह और उनकी पत्नी का विवाद

पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर सुर्खियों में रहे. ज्योति का कहना था कि पवन सिंह अब रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें छोड़ना चाहते हैं. वहीं, पवन सिंह का कहना है कि ज्योति यह सब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के तहत कर रही हैं. फिर बाद में ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.