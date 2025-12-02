पवन सिंह के साथ त्रिशाकर मधु ने मचाया धमाल, 'धमाका' गाने से उड़ा दिए फैंस के होश

Pawan Singh or Trishakar Madhu New Song: पावरस्टार पवन सिंह और एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु एक बार फिर अपना जलवा बिखेर रहे हैं. आज सुबह ही इन दोनों का नया गाना रिलीज हुआ और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा हैं. धमाकेदार गाने का नाम है ‘धमाका’ है. कल ही पवन सिंह ने अपने नए गाने का पोस्टर रिलीज किया था. अब आज गाना अपलोड होने के साथ ही फैंस के दिलों पर छा गया है. गाने को रिलीज हुए अभी 3 घंटे ही हुए हैं और इसपर 2 लाख से अधिक व्यूज आ चुके हैं.

पवन सिंह का नया गाना ‘धमाका’ सारेगामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. इस गाने को पन सिंह और शिल्पी राज ने गाया है. वीडियो में पवन सिंह के साथ एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु नजर आ रही है. पावर स्टार पवन सिंह ब्लैक आउटफिट में काफी हैंडस दिख रहे हैं. वही, त्रिशाकर मधु व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट ड्रेस में अपना जादू बिखेरने में कामयाब रही. एक्ट्रेस हाथ में बंदूक लेकर डांस कर रही है. उनका ये नया रूप उनके चाहने वालों को काफी पसंद आ रहा है. बता दें कि 'धमाका' गाने के बोल प्रिंस घन दुबे ने लिखा है और म्यूजिक शुभम राज GBR ने दिया है.

‘धमाका’ गाने पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, इसीलिए आपको टीआरपी किंग कहा जाता है. एक अन्य यूजर ने लिखा, पावर स्टार पवन सिंह किंग टीआरपी फैन आग लगा दो. एक यूजर ने लिखा, कमाल का गाना है. एक यूजर ने लिखा, केतनो नु अइहे भैया केतनोनू जईहे लेकिन पवन सींग ना बनपईहे. वही, एक यूजर ने लिखा, गाना पर 100 मिलियन व्यूज जरूर आएगा. एक यूजर ने लिखा, जिओ पवन भईया केया धमाका हैं इसी लिए आपको trp king कहते हैं. एक यूजर ने लिखा- भैया आप मेरे फेवरेट है. अब आप इसी से समझ सकते हैं कि पवन सिंह को और इस गाने को फैंस का बेशुमार प्यार मिल रहा है.