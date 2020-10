नीतीश के लालू के 9 बच्चों को लेकर दिए बयान पर तेजस्वी का पलटवार, बोले- PM भी 6 भाई-बहन

पटना: बिहार में चुनावी माहौल चरम पर है. पहले चरण में महज एक दिन रह गया है और इसके पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जबरदस्त वाक युद्ध चल रहा है. तेजस्वी यादव (Tejashwi yadav) ने आज नीतीश कुमार द्वारा लालू यादव के 9 बच्चों पर किए गए टिप्पणी पर पलटवार किया है.

तेजस्वी यादव ने कहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने बयान से पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं. क्‍योंकि मोदी जी के भी 6 भाई बहन हैं. नीतीश कुमार ने एक महिला और मेरी मां की भावनाओं को आहत किया है. वो मुख्य मुद्दे जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते हैं.

By commenting on my family, Nitish Kumar is targeting PM Modi as he also has 6 siblings. Using such language, Nitish Kumar has insulted women & my mother's sentiments. They don't speak on main issues including inflation, corruption, unemployment etc. : RJD Leader Tejashwi Yadav pic.twitter.com/6LTp4tjnxh

— ANI (@ANI) October 27, 2020