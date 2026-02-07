फेसबुक पोस्ट, धमकियां और वो 'मिस्टीरियस' लड़का, कटिहार में 30 साल की विधवा की गोली मारकर हत्या... 5 साल पहले पति को भी मारा

Katihar News: कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत शरीफगंज के समीप हवाई अड्डा इलाका बीती रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जब काजल कुमारी नामक 30 वर्षीय विधवा महिला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. काजल के पति सुरेश यादव की भी पांच साल पहले उसके ससुराल में ही हत्या कर दी गई थी. पति और अब पत्नी की निर्मम हत्या ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस घटना के पीछे की कहानी किसी फ़िल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती.

पहले भी मिली थी जान से मारने की धमकी

शुरुआती जांच में इस कत्ल के तार आज से नहीं, बल्कि पांच साल पुराने एक खूनी इतिहास से जुड़ते दिख रहे हैं. मृतक के भाई सीताराम यादव ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि मृतक काजल कुमारी के पति सुरेश यादव की भी पांच साल पहले उसके ससुराल में ही हत्या कर दी गई थी. मामले में जनार्दन यादव ने मृतक के ससुर के हवाले से जो बताया, वह इस हत्या की वजह साफ करता है. वहीं, ससुर का कहना है कि पिछले कई दिनों से रात के अंधेरे में एक लड़का काजल कुमारी से मिलने आया करता था. बात सिर्फ मिलने तक नहीं थी, फेसबुक पर काजल कुमारी की कई तस्वीरें वायरल की गई थीं. काजल को पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अंजाम इतना खौफनाक होगा.

यह भी पढ़ें: प्रेम-प्रसंग के आरोप में 'समाज के ठेकेदारों' की हदें पार, किशोरी कोदी मौत की सजा!

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस को मिस्टीरियस लड़के की तलाश

कटिहार के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए पुष्टि की है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग का नतीजा हो सकती है. पुलिस को घटनास्थल से गोली का एक खोखा भी बरामद हुआ है, जिसे जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस अधीक्षक ने यह भी माना है कि फेसबुक पर फोटो वायरल होने और पूर्व में मिली धमकियों के एंगल पर पुलिस तेजी से जांच कर रही है. पति की मौत के पांच साल बाद पत्नी का कत्ल – क्या यह सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी और सोची-समझी साजिश है, यह पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बन गई है. पुलिस अब उस उस मिस्टीरियस लड़के की तलाश कर रही है जो रात के अंधेरे में काजल से मिलने आया करता था.

रिपोर्ट - रंजन कुमार, कटिहार