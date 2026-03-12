नालंदा में आंगनबाड़ी केंद्र की छत गिरने से 6 बच्चे घायल, मरम्मत की गुणवत्ता पर उठे सवाल

Nalanda News: नालंदा जिले के परवलपुर प्रखंड के जयशिव बिगहा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-6 में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पढ़ाई के दौरान अचानक छत का निचला हिस्सा भरभराकर गिर गया. इस हादसे में केंद्र में पढ़ रहे आधा दर्जन छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और बच्चों के परिजनों की मदद से सभी घायल बच्चों को एकंगरसराय के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को खतरे से बाहर बताया है.

घायल बच्चों में 4 वर्षीय आकाश कुमार, अन्नू कुमारी, तन्नू कुमारी, 3 वर्षीय आर्यन कुमार और आयुष कुमार सहित अन्य बच्चे शामिल हैं. इनमें आकाश कुमार को सबसे अधिक चोटें आई हैं और उनका पैर टूट गया है. इस संबंध में आंगनबाड़ी सेविका उषा देवी ने बताया कि केंद्र की मरम्मत एक वर्ष पूर्व ही पूरे 77 हजार रुपये की लागत से कराई गई थी. मरम्मत के कुछ समय बाद ही छत का प्लास्टर गिरने की यह घटना घटित हुई है, जिससे बच्चों को चोटें आई हैं.

इस घटना के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है. लोगों ने आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत में हुई कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाते हुए उसकी गुणवत्ता की गहन जांच कराने की मांग की है. साथ ही, उन्होंने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी अपील की है. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: ऋषिकेश

यह भी पढ़ें: 'गोदाम भरे हैं, पैनिक न हों, घर पहुंचेगा सिलेंडर', डीएम ने जिलावासियों से की अपील