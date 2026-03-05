दुबई में फंसे झारखंड के 60 व्यवसायी सकुशल रांची लौटे

रांची: दुबई में फंसे झारखंड के लगभग साठ व्यवसायियों का एक दल गुरुवार को आखिरकार सकुशल रांची लौट आया. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनके आगमन पर कंपनी के प्रतिनिधियों और उनके परिजनों ने भावुक होकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. यह दल एक प्रतिष्ठित कंपनी के टूर पैकेज पर 24 फरवरी को कोलकाता से दुबई के लिए रवाना हुआ था. इन सभी व्यवसायियों को मूल रूप से 28 फरवरी को वापस लौटना था, लेकिन अप्रत्याशित और गंभीर परिस्थितियों के कारण उन्हें अपनी तय वापसी से कई दिन अधिक दुबई में रुकना पड़ा, जिससे झारखंड स्थित उनके परिजनों में गहरी चिंता का माहौल बना हुआ था. इस पूरे घटनाक्रम ने एक सामान्य यात्रा को तनावपूर्ण इंतजार में बदल दिया था.

तय कार्यक्रम के अनुसार, 28 फरवरी को जब ये सभी व्यवसायी अपनी वापसी की उड़ान पकड़ने के लिए अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंचे, तो वहां की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी. सुरक्षा कारणों और बिगड़ते हालात के मद्देनजर एयरपोर्ट को अचानक बंद कर दिया गया, जिससे सैकड़ों की संख्या में यात्री वहीं फंस गए. झारखंड के ये व्यवसायी भी इस अप्रत्याशित संकट में फंस गए और उन्हें तत्काल अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेनी पड़ी. यह उनके लिए एक भयावह और अनिश्चित अनुभव था, जहां उन्हें अनिश्चितता और खतरे के माहौल में कई घंटे बिताने पड़े. एयरपोर्ट बंद होने के कारण उनकी वापसी की सभी योजनाएं धरी की धरी रह गईं और उन्हें मजबूरन दुबई में ही रुकना पड़ा, अपनी वापसी की राह ताकते हुए.

कई दिनों की गहन अनिश्चितता और तनावपूर्ण इंतजार के बाद, जब अबू धाबी एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य हुई और परिचालन फिर से शुरू हुआ, तब कंपनी के अथक प्रयासों और सक्रिय सहयोग से इन सभी व्यवसायियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो पाई. आज सुबह विशेष व्यवस्था के तहत वे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए पहले से ही बड़ी संख्या में परिजन और शुभचिंतक मौजूद थे. अपने प्रियजनों को सकुशल देखकर सभी की आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे. एक यात्री व्यवसायी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, हम सभी ने एक पल के लिए उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कंपनी के सहयोग और ईश्वर की कृपा से आज हम अपने घर वापस आ पाए हैं. यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा और हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारी मदद की.

रिपोर्ट: कामरान जलीली

