बोकारो में रामनवमी पर बड़ा हादसा: हाई-टेंशन लाइन की चपेट में आने से 7 लोग झुलसे, अस्पताल में भर्ती

बोकारो में पेटरवार के खेतको में रामनवमी के अवसर पर हुए एक दर्दनाक हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बीते दिन (27 मार्च) धार्मिक ध्वज स्थापित करते समय 1 लाख 33 हजार वोल्ट की हाई-टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से यह घटना घटी. सभी घायलों को देर रात बोकारो जनरल अस्पताल (BGH) में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल पैदा कर दिया है.

मातम में बदला खुशियों का माहौल

यह दुखद घटना ऐसे समय में हुई जब पूरा देश रामनवमी के पावन अवसर पर उत्सव के रंग में डूबा था. बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतको गांव में रामनवमी जुलूस की समाप्ति के बाद अखाड़े में धार्मिक ध्वज (झंडा) स्थापित किया जा रहा था. इसी दौरान, ध्वज का डंडा पास से गुजर रही 1,33,000 वोल्ट की उच्च वोल्टेज वाली बिजली लाइन के संपर्क में आ गया. बिजली का तेज झटका लगने से मौके पर मौजूद सात लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिससे खुशियों का माहौल मातम में बदल गया.

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सदमे में पूरा परिवार

हादसे में घायल हुए लोगों में शुभम कुमार दास, मिथुन ठाकुर, सुरेंद्र सिंह, मदन नायक, रूद्र कुमार दास, अनिल रविदास और गुलाब रविदास शामिल हैं. ये सभी खेतको गांव के ही निवासी बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को तत्काल बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम उनकी गहन चिकित्सा कर रही है. परिजनों का कहना है कि अचानक हुए इस हादसे से वे सदमे में हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं. प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा