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मोकामा टाल में आसमानी बिजली का कहर: फसल काटकर लौट रहे 8 मजदूर जख्मी, मचा हड़कंप

बिहार के मोकामा टाल क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से आठ मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए. यह घटना उस वक्त हुई जब मजदूर फसल काटकर ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे और अचानक मौसम खराब हो गया. सभी घायलों को मोकामा ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:29 AM IST

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मोकामा टाल में वज्रपात से आठ मजदूर जख्मी
मोकामा टाल में वज्रपात से आठ मजदूर जख्मी

बिहार के मोकामा टाल क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वज्रपात की चपेट में आने से आठ मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए. यह दर्दनाक घटना घोसवरी थाना क्षेत्र के बबूराही टाल में उस समय हुई, जब वे फसल काटकर घर लौट रहे थे. घटना के तुरंत बाद, सभी घायलों को स्थानीय किसानों और ग्रामीणों की मदद से आनन-फानन में मोकामा ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया. डॉक्टरों की टीम तत्काल उपचार में जुट गई है, जहां सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

तेज हवाओं के साथ बारिश
मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर बबूराही टाल में फसल कटाई का काम पूरा कर चुके थे. बताया जा रहा है कि काम खत्म होने के बाद अचानक मौसम ने करवट ली. आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. बिगड़ते मौसम के मद्देनजर, एक किसान ने सभी मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित घर पहुंचाने के उद्देश्य से एक ट्रैक्टर पर सवार होने को कहा. हालांकि, घर आने के क्रम में ही ट्रैक्टर पर अचानक वज्रपात हो गया, जिसकी चपेट में आकर उस पर सवार कुल आठ मजदूर बुरी तरह झुलस गए. घायलों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें: पटना के दानापुर में निर्माणाधीन पुल गिरा, मलबे में दबने से मजदूर की हालत नाजुक

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स्थिति पर रखी जा रही नजर
ये सभी घायल मजदूर बिहार के अलग-अलग जिलों जैसे मधेपुरा, खगड़िया और सहरसा के रहने वाले हैं. यह एक सामान्य प्रथा है कि फसल कटाई के मौसम में बिहार के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से दिहाड़ी मजदूर मोकामा टाल क्षेत्र में आते हैं. ये श्रमिक लगभग एक महीने तक यहां रहकर धान या अन्य फसलों की कटाई का काम करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं. यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले इन प्रवासी मजदूरों की जोखिम भरी जिंदगी और मौसम की अनिश्चितताओं से जुड़ी चुनौतियों को उजागर करती है. प्रशासन और स्थानीय लोगों द्वारा घायलों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

रिपोर्ट: चंदन राय

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